VA-utredare till Tekniska verken!
Är du vår nya VA-utredare?
Vill du vara med och göra skillnad i arbetet med VA-relaterade skadeärenden?
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för utredning och hantering av vattenskador hos fastighetsägare, tillskottsvatten och kundärenden kopplade till skyfall och översvämningar. I rollen kommer du att arbeta både operativt och strategiskt - från att följa upp fastighetsägares åtgärder vid felaktiga VA-installationer till att bygga upp hållbara processer och rutiner för ett effektivt skadehanteringsarbete. Du blir en viktig del i vårt proaktiva kundarbete och kommer att samverka med både interna och externa parter för att skapa trygghet och långsiktiga lösningar.
Är du den vi letar efter?
Vi tror att du är en person som har ett genuint kundfokus och är trygg i att föra dialoger om både teknik och juridik. Du har lätt för att förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt och trivs med att samarbeta - särskilt med VA-tekniker, kommunikationsavdelningen och externa aktörer. Din förmåga att bygga relationer och skapa struktur kommer att vara avgörande för att lyckas i rollen.
Erfarenheter du tar med och delar med oss
För att trivas hos oss ser vi gärna att du har en universitets- eller högskoleexamen med teknisk eller juridisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet. Du har tidigare arbetat inom VA-branschen och har god juridisk förståelse, gärna med inriktning mot VA. Har du dessutom erfarenhet från försäkringsbranschen är det meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Caroline Borén, 013-30 87 43. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Tove Bohlin, 013-30 86 33.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag, men senast den 14e oktober vill vi ha din ansökan.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
