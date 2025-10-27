VA-tekniker Rörnät
2025-10-27
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Rörnätsenheten arbetar med drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningar och förser kommunens invånare med dricksvatten varje dag dygnet runt.
På grund av pensionsavgångar söker vi nu två VA-tekniker till Rörnätsenheten.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som VA-tekniker på Rörnätsenheten arbetar du tillsammans med enhetens 12 medarbetare med drift och underhåll av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Arbetet innebär både akuta reparationer och långsiktiga underhålls- och förnyelsearbeten. Exempel på arbetsuppgifter är reparation av vattenläckor, ny- och omläggning av VA-ledningar, spolning av både vatten- och avloppsledningar, läcksökning och service till kommunens invånare.
Beredskapsarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom eller praktisk erfarenhet av anläggningsarbete och gärna inom VA-området, men minst lika viktigt är dina personliga egenskaper.
Som person är du positiv och har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och kan ta egna beslut i det dagliga arbetet.
Du har en god servicekänsla och en vilja att tillgodose kundens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom vi arbetar med flera olika digitala system är datorvana ett krav.
Körkort B krävs för tjänsten.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare och vi kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Meriterande kunskaper
BE-körkort
Utbildning säkerhet på väg
Motorsågskörkort A+B
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall
Enhetschef
Sofia Sörqvist Sofia.Sorqvist@mark.se 0320-21 75 07
