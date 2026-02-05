VA-tekniker med elutbildning och projektledningsansvar
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.
Beskrivning
Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du gör direkt skillnad för invånarnas vardag?
Storfors kommun söker nu en engagerad VA-tekniker med elutbildning, som även vill ta ansvar för projektledning inom drift- och underhållsprojekt i vår VA-verksamhet.
Som VA-tekniker blir du en viktig del av vårt team som arbetar för en trygg, säker och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Rollen kombinerar praktiskt arbete, tekniskt ansvar och ledning av mindre till medelstora projekt.Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
- Utföra drift-, underhålls- och reparationsarbete på kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- Ansvara för felsökning, installation och underhåll av el- och styrsystem inom VA-anläggningar
- Leda och samordna projekt inom VA, exempelvis förnyelseprojekt, mindre entreprenader och tekniska investeringar
- Upprätta och följa upp projektplaner, budget och tidsramar
- Samarbeta med entreprenörer, konsulter och interna funktioner
- Dokumentera arbeten och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Vi söker dig som har:
- Yrkesutbildning inom el, elteknik, driftteknik eller likvärdigt
- ECY-certifikat
- Minst fem års erfarenhet av arbete inom VA, el eller industriell drift
- Erfarenhet av att leda eller samordna projekt - formell projektledarutbildning är meriterande
- God förmåga att läsa ritningar, el- och styrschema
- B-körkort
Meriterande för tjänsten är om du har
- Kunskap om SCADA-/övervakningssystem
- Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT)
- Certifiering inom arbetsmiljö (BAS-P/BAS-U)
- Erfarenhet från kommunal teknisk verksamhet
Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du är en trygg och ansvarstagande person med god problemlösningsförmåga.
Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, samarbete och struktur - och du har lätt för att växla mellan praktiskt arbete ute i anläggningarna och planering/ledning i projektform.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Då arbete kommer att ske till viss del inom skolverksamheten behöver du enligt lag lämna in ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Beställ ditt utdrag på polisens https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
I Storfors arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat tillgång till gym och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och du får stöd av kollegor och chef för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med dig som sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt via länken i denna annons.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
