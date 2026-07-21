VA-tekniker
Bengtsfors Energi AB / Anläggningsarbetarjobb / Bengtsfors Visa alla anläggningsarbetarjobb i Bengtsfors
2026-07-21
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VA-tekniker Bengtsfors Energi AB
Vi söker dig som har:
-Yrkesutbildning på gymnasienivå, KY-utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
• Intyg från relevanta utbildningar inom området är meriterande.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Ansvarstagande och självgående med god samarbetsförmåga.
• Lösningsfokuserad och positiv i ditt förhållningssätt.
• Nyfiken och villig att utvecklas inom organisationen.
• Planerings- och projektledningsförmåga - du kan organisera, prioritera och driva mindre projekt eller arbetsmoment på ett strukturerat och effektivt sätt.
• Trygg och lugn i din yrkesroll, med förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Ledarskapsförmåga – du kan ta ansvar för ett arbetslag vid behov.
• Flexibel, engagerad och initiativtagande.
• Säkerhetsmedveten, noggrann och ordningsam.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Ett varierande och meningsfullt arbete i en samhällsviktig verksamhet.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En arbetsplats med engagerade kollegor och god arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan – tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtiden!
Anställningsvillkor: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Körkort: Körkort B
Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Var god ange löneanspråk
Upplysning om tjänsten lämnas av
VA-ansvarig Tobias Ågren 0531-52 69 59, tobias.agren@bengtsfors.se
Välkommen med din ansökan som skall vara oss tillhanda senast 9 augusti
Bengtsfors Energi AB, Industrigatan 10, 666 31 Bengtsfors (märk kuvertet "Ansökan") eller via mail till, handlingar.energi@bengtsfors.se
Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: handlingar.energi@bengtsfors.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors Energi AB
(org.nr 556502-1119)
Industrigatan 10 (visa karta
)
666 31 BENGTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008409