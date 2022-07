VA-Projektör till EnviDan i Helsingborg!

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Helsingborg

2022-07-30



Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Vi söker dig som vill vara med och utforma framtidens städer tillsammans med Sveriges vassaste gäng! Är du en driven lagspelare med utbildning inom VA? Är du nyfiken på hur saker och ting fungerar och drar dig inte föra att fråga? Då kan vi ha tjänsten för dig!2022-07-30Din vardag som VA-projektör på Envidan är bred och här är du med i de flesta delar, från första mötet med kund till besiktning av färdig produktion. Ditt huvudfokus som projektör är projektering av ledningsnät med hjälp av Autocad och Civil 3D. Här kommer du även arbeta med utredning, modellering, ta fram systemhandlingar, byggplatsuppföljningar samt agera beställarstöd.Som nyutexaminerad VA-projektör kommer du att få en ordentlig introduktion och framåt är din kompetensutveckling viktig, därför erbjuds du regelbundet stöd och utbildning.Som VA-projektör hos Envidan ingår du i ett team om 24 stycken personer som består av både juniora och seniora kollegor med lång erfarenhet av branschen, ett riktigt kompetent gäng! Tillsammans utvecklar ni och tar fram tekniska försörjningssystem och utformarar framtidens hållbara städerExempel på arbetsuppgifter:Skapa ritningar och tekniska modellerTa fram dokument och tekniska beskrivningarKundkontaktOm EnvidanEnviDan är ett skandinaviskt tillväxtbolag med kontor i Danmark, Sverige och Norge. EnviDan erbjuder holistiska lösningar för vatten, avloppsvatten, energi och miljö samt ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av portallösningar för dansk, norsk och svensk miljö.I Sverige är de ca 55 stycken medarbetare med kontor i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Visby. Här kommer du arbeta med ett av de bästa teamen inom VA på ett företag med högt i tak och i en familjär stämning.Förutom din utbildning inom VA läggs stor vikt på din personlighet. Vi söker dig som är driven och framåt som gillar att prestera och helst av allt gör det tillsammans som ett lag. Du är nyfiken som person med ett stort teknikintresse samt älskar att lära dig något nytt. Nu är du hungrig på att starta din karriär som VA-projektör!Skallkrav:Kandidatexamen inom VA, Väg och vatten, Ekosystemteknik eller motsvarandeVA-intresseKörkort BSvenska och engelska i tal och skriftSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: SeptemberPlaceringsort: HelsingborgOmfattning: HeltidUrval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 40 TimmarFast lönSista dag att ansöka är 2022-08-29Framtiden i Sverige AB6850121