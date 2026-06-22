VA-planerare - Anläggning eller Ledningsnät
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen / Driftmaskinistjobb / Enköping Visa alla driftmaskinistjobb i Enköping
2026-06-22
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. På Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar vi för det som får Enköping att fungera – från vatten och vägar till offentliga miljöer, fastigheter och service. Vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar med ett tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och helhet.
VA-verksamheten ansvarar för en av samhällets viktigaste funktioner – att leverera rent dricksvatten och ta hand om spill- och dagvatten. Vi är cirka 50 medarbetare som tillsammans utvecklar och förvaltar den infrastruktur som får vardagen att fungera.
De kommande åren står vi inför flera stora satsningar. Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk i Vappa, utvecklar framtidens dricksvattenförsörjning och fortsätter investera i våra ledningsnät för att möta ett växande Enköping. Det nya reningsverket är kommunens största investering någonsin och ska tas i drift 2028.
På enheten Projekt och planering arbetar cirka 15 medarbetare inom investeringsplanering, projektledning, byggledning, förvaltning och kundservice. Här möter du engagerade kollegor med hög kompetens och ett gemensamt fokus på att utveckla verksamheten.
Nu söker vi två VA-planerare som vill vara med och forma framtidens VA-system.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som VA-planerare arbetar du med att planera, utveckla och framtidssäkra kommunens VA-anläggningar. Du omsätter verksamhetens behov, lagkrav och långsiktiga mål till konkreta planer och investeringar som ska fungera i många år framöver.
Oavsett inriktning kommer du bland annat att:
• ta fram långsiktiga förnyelse- och investeringsplaner
• genomföra förstudier och ta fram beslutsunderlag inför investeringar
• planera och prioritera framtida investeringsbehov
• vara beställare i investeringsprojekt som drivs av våra projektledare
• säkerställa att förvaltningsplaner hålls aktuella och kvalitetssäkrade
• bevaka nya lagkrav, myndighetskrav och teknisk utveckling
• samarbeta nära driftorganisation, projektledare, konsulter och ledning
VA-planerare - Anläggningar
Du ansvarar för den långsiktiga utvecklingen av våra vattenverk, reningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer.Ditt fokus ligger på anläggningarnas funktion, kapacitet och framtida investeringsbehov. Du säkerställer att våra anläggningar är rustade för morgondagens krav på driftsäkerhet, miljö och hållbarhet.
VA-planerare - Ledningsnät
Du ansvarar för den långsiktiga utvecklingen av kommunens ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Ditt fokus ligger på förnyelseplanering, kapacitet och framtida utbyggnad. Du arbetar med att identifiera investeringsbehov och säkerställa att ledningsnäten utvecklas i takt med att kommunen växer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis VA-teknik, samhällsbyggnad, miljöteknik eller motsvarande.
Du har erfarenhet av arbete inom VA, teknisk infrastruktur eller annan verksamhet med stora anläggnings- och investeringsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• anläggningsförvaltning eller investeringsplanering
• offentlig verksamhet
• LOU och upphandling
• VA-juridik eller miljölagstiftning
• budget- och investeringsarbete
• att använda digitala verktyg och AI stöd i analys och dokumentationsarbete
Vem är du?
Du gillar att tänka långsiktigt och trivs med att hitta lösningar på komplexa frågor.Som person är du analytisk, strukturerad och initiativtagande. Du har lätt för att samarbeta, skapa förtroende och driva frågor framåt. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken och se helheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och investeringar som kommer att påverka Enköpings utveckling under lång tid framöver.
Du blir en del av en verksamhet med hög kompetens, stort engagemang och många spännande utvecklingsfrågor på agendan. Vi erbjuder bland annat flextid, möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov, friskvårdsbidrag och möjlighet att semesterväxla för fler lediga dagar.
Vill du vara med och planera framtidens VA-system i Enköping? Då ser vi fram emot din ansökan.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt ök.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Som en del av vår rekryteringsprocess vill vi att slutkandidat visar upp ett utdrag ur belastningsregistret ("Kontroll av egna uppgifter"). Utdraget beställs av den sökande från Polismyndigheten.
Det kommer även att genomföras en säkerhetsintervju av slutkandidaten som ett led i rekryteringsprocessen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter finns mer information på vår webbplats.
För dig som har skyddad identitet finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter".https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marika Hansson marika.hanson@enkoping.se Jobbnummer
9972915