VA-ingenjör till Västra Mälardalens VA

2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31
Västra Mälardalens VA AB (VMVA) har i uppdrag från ägarkommunerna Arboga och Kungsör att ombesörja kommunernas ansvar för den allmänna VA-försörjningen. Bolaget bildades i syfte att klara framtidens ökade krav på kompetens, ekonomi och uthållighet.
Vi befinner oss mitt i en spännande resa, där vi har gått från att förvalta våra anläggningar till att renovera och underhålla dessa. Både Arboga och Kungsör står inför stora utmaningar, investeringar och förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering för att kunna möta samhällets snabba utveckling och säkerställa god service och hållbar livskvalitet till kommunernas invånare.
Nu söker vi en VA-ingenjör som vi erbjuder ett spännande och utvecklande jobb med många intressanta områden och varierande frågor som ger möjlighet att bidra till våra kommuners utveckling.Dina arbetsuppgifter
I rollen som VA-ingenjör ansvarar du för drift och underhåll av ledningsnätet. Det innebär att du utreder, planerar, beställer och dokumenterar i vår VA-databas. Även enklare projektering kan förekomma. Du ansvarar för att administrera och uppdatera förnyelseplan för ledningsnätet. Du hanterar abonnentärenden som till exempel anslutningsfrågor och felanmälan. Som VA-ingenjör arbetar du självständigt, men du har alltid möjlighet att bolla med kollegor och du deltar aktivt i bolagets förbättringsarbete. Du utgör en viktig funktion inom VA och är delaktig i många av de processer som VA-huvudmannen ansvarar för.Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som har utbildning inom området och erfarenhet av arbete med vatten- och avloppsledningsnät med tillhörande frågor. Vi ser att du har god datorvana och erfarenhet av VA-databaser är meriterande. Förmåga att fatta självständiga beslut är en nödvändig egenskap för att klara av uppdraget. Det är också viktigt att du har helhetssyn, arbetar strukturerat från planering till avslut samt att du kan arbeta självständigt och engagerat.
Eftersom du kommer att ha många kontakter med kommunens invånare och andra parter är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. En god känsla för bemötande och service är en förutsättning för att lyckas i rollen. Det är viktigt att du är bra på att samarbeta samt skapa och bibehålla goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Heltid, tills vidare med placeringsort Arboga. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning. Du behöver vara svensk medborgare. Med anställning följer krigsplacering i verksamheten.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-04-19.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
