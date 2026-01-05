VA-ingenjör till Gryaab AB
2026-01-05
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett variationsrikt arbete där du får använda många delar av din kompetens och jobba självständigt? Då är tjänsten som VA-ingenjör hos oss något för dig! Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare som tillsammans med sina blivande kollegor vill arbeta långsiktigt med Gryaabs överförings- och förbindelseledningar inklusive tillhörande tekniska anläggningar samt utveckla arbetssätt och metoder.
I ditt dagliga arbete kommer du till stor del planera, beställa och följa upp inspektions- och underhållsåtgärder i Gryaabs ledningar. Som en del av rollen kommer du även agera beställare och stöd till interna projektledare i investeringsprojekt kopplat till Gryaabs ledningar.
Hos oss kommer du att arbeta självständigt med löpande årshjul för kontroll och åtgärder på ledningarna; planering, budgetering, utförande, uppföljning och rapportering till tillsynsmyndighet. I din roll som VA-ingenjör kommer du bidra i strategiskt arbetet med investeringsplan för ledningar och genomföra förstudier inför investeringsprojekt. Utöver detta ingår bland annat även remisshantering vid omgivningspåverkande arbeten nära ledningar, omvärldsbevakning gällande tex ny teknik för att på lång sikt säkerställa genomförande av ledningskontroller och åtgärder.
Du kommer tillhöra gruppen Ledningsnät som består av 8 medarbetare som tillsammans arbetar med allt från underhåll till strategisk planering i nutid och framtid av Gryaabs tunnelsystem inklusive överförings- och förbindelseledningar. Dina arbetstider är dagtid med möjlighet till flextid.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 3-årig högskoleutbildning med inriktning VA-ingenjör eller likvärdigt, alternativt mycket god och relevant arbetslivserfarenhet. För att axla rollen som VA-ingenjör ser vi att du har flera års relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbete.
Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av projekt- eller uppdragsledning samt genomförande av förstudier, utredningar eller projektering avseende ledningsförläggning eller omfattande åtgärder på VA-anläggningar. Det är även meriterande om din erfarenhet omfattar utförande, beställning, uppföljning av inspektioner och åtgärder på ledningar. Då stora delar av rollen innebär att samverka med olika parter behöver du ha goda kunskaper i både engelska och svenska i såväl tal som skrift. Som person är du ansvarsfull, självständig, strukturerad, har en god helhetssyn och känner dig bekväm med att samarbeta och samverka både internt och externt.
Gryaab är en arbetsplats där du kan utvecklas och med ditt engagemang och din arbetsvilja blir du en självklar del i teamet. Du har förmåga att dela information, tankar och idéer och anpassar din kommunikation efter målgrupp och situation. Genom att vara intresserad och ansvarsfull så skapar du förståelse för andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
För den här tjänsten är säkerhetsprövning ett krav. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!Anställningsvillkor
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 150 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag.Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!" Ersättning
Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Gryaab AB
Kontakt
Elin Norlén
elin.norlen@gryaab.se
