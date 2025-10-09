VA-ingenjör med inriktning detaljplaner
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
VA- och avfallsavdelningen är en enhet i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi är drygt 35 medarbetare fördelat på 3 arbetsgrupper under vår VA/avfallschef.
Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfallshanteringen för Mjölby kommuns invånare. Våra medarbetare har gedigen kunskap och engagemang för miljön vilket bidrar till en hållbar utveckling. Vi satsar på ny teknik och utveckling för att kunna ligga i framkant inom våra verksamhetsområden.
Vill du vara med och bidra till vårt fortsatta arbete för en hållbar stadsutveckling? Vi söker nu en ny kollega till vår VA-enhet.
Du tillhör arbetsgruppen som ansvarar för utredning och planering av utbyggnad samt drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät. Tjänsten är lokaliserad i Mjölby stadshus som utgör samlingspunkt för stora delar av gruppen. Tillsammans ser vi till att säkerställa leverans av rent dricksvatten av god kvalité till kommunens invånare samt tar hand om och renar avloppsvattnet i kommunen.
Mjölby är en expansiv kommun som växer i rask takt. Utmaningar med en växande stadsmiljö, klimatförändringar med skyfall och översvämningar i kombination med ett åldrande ledningsnät är några av framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta lösningar på.
Med anledning av detta behöver vi stärka vår verksamhet med ytterligare en resurs inom VA-området. Vi ser framför oss att du utifrån din erfarenhet kommer bevaka VA-frågor inom ramen för detaljplanearbete och därmed inneha en nyckelroll i vårt fortsatta strategiska arbete med inriktning på VA-ledningsnät. I rollen som VA-ingenjör inom VA-ledningsnät kommer du att vara drivande i det strategiska och operativa arbetet inom området detaljplaner men även inom området ledningsförnyelse, ihop med övriga delar av VA-organisationen.
Du kommer att med hjälp av konsulter utreda, planera och ta fram förutsättningarna för VA-frågor inom ramen för det kommunala planarbetet. Ansvara för att integrera dessa utredningar i förnyelse- och underhållsplaner på ledningsnätet och bistå med underlag från dessa för framtida ledningsförnyelse, VA-utbyggnadsprojekt i omvandlingsområden och kommunala exploateringar.
Tillsammans kommer vi att leda arbetet framåt genom kreativa, hållbara och visionära lösningar som ser till att Mjölby kommun ligger i framkant gällande VA-frågor!Kvalifikationer
Du har relevant högskole-/universitetsexamen/YH-utbildning och/eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet som kommunen bedömer vara likvärdig. Du ska ha flera års praktisk erfarenhet från arbete med VA-frågor av strategisk karaktär och vana att bedriva utredningsarbete samt att driva projekt.
Goda kunskaper gällande lagen om allmänna vattentjänster och dess praxis, samt erfarenhet från planerings- och utredningsarbete är ett krav för tjänsten.
B-körkort är också ett krav för tjänsten.
Dina personliga egenskaper har stor betydelse för tjänsten. Du är strukturerad, självständig och kan förhålla dig objektiv i pressade situationer. Som person är Du kommunikativ, lyhörd och prestigelös och har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du har lätt för att samarbeta med andra byggt på att du lyssnar, visar empati och respekt.
Du har även förmågan att hålla presentationer och anpassar information och innehåll efter mottagarens behov och återkoppling. Du har god förmåga att kunna skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt kan anpassa dina texter ut ifrån den tilltänkta målgruppen.
Du förväntas att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet och arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du följer instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhåller dig till uppsatta tidsplaner. Ditt arbete kommer att innefatta att leverera erforderliga förslag till beslut vidare för handläggning.
Du har förmågan att effektivt övertyga, påverka och förhandla med andra utifrån uppsatta mål.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
