VA-ingenjör, drift och anläggningar, Solna Vatten
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2026-06-09
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Solna Vatten söker en VA-ingenjör med inriktning drift och anläggning. Vill du vara med och forma framtidens VA-försörjning i ett snabbt växande Solna? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Solna Vatten AB ansvarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet. Solna stad är ägare av aktiebolaget Solna Vatten AB som förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vi verkar för att staden ska utvecklas genom att ha en god vatten- och avloppsförsörjning, både för de som bor i Solna och för de som besöker eller arbetar i staden.
Vi värnar om miljön och arbetar för ett fungerande vatten- och avloppsnät för både nuvarande och kommande generationer. Vi är en beställarorganisation vilket innebär att vi köper tjänster för entreprenad och drift. Vi köper även vårt dricksvatten av Norrvatten och rening av vårt spillvatten genom Käppalaförbundet.
Vårt erbjudande
En fantastisk möjlighet att utveckla Solna för både nuvarande och framtida generationer.
En arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
Hybrid arbetsplats.
Ett nära ledarskap.
Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar.
Vad innebär arbetet?
Tjänsten är ny och innefattar främst följande arbetsuppgifter:
Ansvara för uppföljning av driftavtal avseende anläggningar inom VA‐verksamheten.
Tillse att anläggningarna uppfyller lagkrav, branschstandarder och interna riktlinjer.
Arbeta med effektivisering och optimering av anläggningarnas funktion och drift.
Ansvara för planering av förebyggande och avhjälpande underhåll, reinvesteringar och förnyelsebehov.
Medverka i VA-planering som kravställare.
Arbeta med moderna verktyg för kommunal VA-drift såsom driftövervaknings-, underhållssystem och ledningskartverk.
Hantera drifttekniska frågor inom el, styr, hydraulik och pumpteknik.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenteknik eller annan utbildning alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
erfarenhet av drift och underhåll inom kommunala VA-anläggningar, så som avlopp- och dagvattenpumpstationer
erfarenhet av driftövervakningssystem
erfarenhet av ledningskartverk, så som VA-banken
erfarenhet av VA-anläggningars el-, styr- och kommunikationssystem
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har
erfarenhet av GIS, AutoCAD, underhållssystem
kunskap i hydraulisk dimensionering
kunskaper i pumpteknik.
Vi söker dig som är en noggrann och strukturerad person som har lätt för att se helheter och samtidigt hålla ordning på detaljer. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter men trivs också med att samarbeta och bidra till gemensamma lösningar.
Din serviceinriktade inställning gör att du gärna hjälper andra och hittar praktiska lösningar som fungerar i vardagen. Du är tydlig i din dialog mot andra och har lätt för att växla mellan uppföljning, rådgivning och utvecklingsarbete.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, VA- och avfallschef, Areti Daniilidou, på areti.daniilidou@solna.se
eller Dan Godman, VA-strateg, på dan.godman@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev senast den 5 Juli 2026. Urval kommer att ske löpande.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i den här rekryteringen
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtligarekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solna vatten Kontakt
Dan Godman dan.godman@solna.se 087463819 Jobbnummer
9955336