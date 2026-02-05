VA-ekonom till Stadsserviceförvaltningen
Mölndals kommun / Företagsekonomjobb / Mölndal Visa alla företagsekonomjobb i Mölndal
2026-02-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Inom verksamhetsområdet stab och kund finns flera viktiga stödfunktioner som riktar sig till hela staden, både internt och externt. Här hittar du bland annat invånarservice, posthantering, administration och verksamhetsutveckling. Inom området ligger också enheten för verksamhetsstöd som ansvarar för frågor som rör förvaltningens ekonomi och budget, styrning och ledning, inköp och upphandling, juridik, nämndadministration, arkiv, säkerhetsarbete och uppföljning.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerat ekonomiskt stöd till en verksamhet och dess chefer och du arbetar nära både operativ och strategisk nivå.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom verksamhetsområde stab och kund, på enheten för verksamhetsstöd. Ditt dagliga arbete och dina huvudsakliga uppdrag riktas dock i huvudsak mot verksamhetsområdet vatten och återvinning. Det innebär att du har din chef och dina närmaste kollegor inom stab och kund, men att du arbetar nära chefer och medarbetare inom vatten och återvinning i det operativa arbetet. Vatten och återvinning är en taxefinansierad verksamhet med ansvar för viktiga samhällsfunktioner. Här arbetar man långsiktigt med hållbarhet, kvalitet och effektiv användning av resurser.
Som VA-ekonom har du en central roll i ekonomi- och verksamhetsstyrningen, med särskilt fokus på VA- och avfallstaxa, särredovisning enligt gällande regelverk samt uppföljning och kvalitetssäkring av intäkter. Arbetet omfattar även arbete med anläggningsregister samt framtagande och uppföljning av en långsiktig, tioårig investeringsplan. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att den ekonomiska redovisningen uppfyller kraven enligt vattentjänstlagen och att bidra till god ekonomisk kontroll och transparens.
Du ansvarar för att ta fram resultatrapporter, bokslut och budget samt fungerar som ett stöd i ekonomiska analyser och beslutsunderlag. Arbetet bedrivs i nära samverkan med verksamheten och präglas av dialog, kvalitet och utveckling.
I uppdraget ingår även att delta i gemensamma ekonomiprocesser och utvecklingsinitiativ inom både förvaltningen och hela staden samt att vid behov genomföra ekonomiska utredningar och fördjupade analyser.
I det dagliga arbetet använder du stadens ekonomisystem Unit4 ERP, inköps- och fakturahanteringssystemet Proceedo samt uppföljningsverktyget Hypergene.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet av kvalificerat redovisnings- och controllerarbete.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med VA-ekonomi, gärna inom kommun eller VA-bolag. Det är även en fördel med erfarenhet av kommunal ekonomi.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt och du har god systemvana och förmåga att arbeta i olika ekonomisystem.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha ett tydligt ansvarstagande i ditt arbete. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan leverera hög kvalitet, även i perioder med parallella uppdrag och tidspress.
Du har en god analytisk förmåga och kan självständigt bearbeta och tolka ekonomisk information och omsätta den till relevanta beslutsunderlag. Du ser samband mellan ekonomi, verksamhet och långsiktiga mål och har förmåga att sätta ekonomiska frågor i ett helhetsperspektiv.
Då rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten behöver du kunna förklara ekonomiska samband på ett tydligt och anpassat sätt utifrån mottagarens behov. Du har ett professionellt och förtroendeskapande bemötande och är lyhörd i samarbetet med både chefer och kollegor.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Madelaine Mattson madelaine.mattson@molndal.se 031-317 15 29 Jobbnummer
9726364