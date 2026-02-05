Va-Chaufför
Till vår verksamhet i Boden söker vi nu en VA-chaufför med ADR behörighet för tank med start så snart som möjligt. I arbetet ingår att köra spol-och sugbil i vår region.
Befattning: Heltid, mån-fre 07.00-16.00, beredskapstjänstgöring ingår i arbetet
Några ord från rekryterande chef, Patrik Larsson:
Som miljöarbetare är du vårt ansikte utåt, och din förmåga att sätta kunden i centrum är det som bygger vårt förtroende. Jag söker dig som drivs av att leverera bra service med en positiv attityd. I gengäld lovar jag ett ledarskap som ser dig, lyfter dig och ser till att vi har roligt längs vägen.
Som VA-Chaufför/Sug och Spolbilschaufför kommer du att köra slam och spoluppdrag med hjälp av en tankbil. Förutom att köra tankbilen, ingår också att transportera olika arbetsfordon och utrustning som behövs för att utföra olika uppgifter. Till exempel kan det handla om att
Du står inför kundens utmaningar på plats, vilket kan innebära olika önskemål och oväntade situationer som kräver snabb problemlösning och anpassning. Att vara beredd på det oväntade är en del av jobbet och ger möjlighet att ständigt utvecklas och bemästra nya situationer.
Det är en mångsidig roll som kräver både skicklighet bakom ratten och fysisk styrka och uthållighet för att kunna hantera de krav och utmaningar som kommer med arbete på fältet. Att bära tung utrustning och arbeta i olika väderförhållanden är en del av vardagen som tankbilsförare.
I vårt arbete är det avgörande att hålla våra fordon och övriga resurser i toppskick. Som ett företag med fokus på miljön är vi dedikerade till att köra på ett sätt som är både miljövänligt och kostnadseffektivt. Säkerhet och hög kvalitet är hörnstenarna i allt vi gör. Vi strävar alltid efter att leverera service på den högsta nivån för att möta våra kunders behov och förväntningar.
Hos Ragn-Sells är din personlighet lika viktig som hur bra du är på vad du gör. Du är kundorienterad och trivs med ett aktivt och varierande arbete som stundtals kan vara utomhus. Då tjänsten har många kontaktytor är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation, men också att du bidrar till god stämning bland dina arbetskollegor. Du har ett naturligt driv, är strukturerad och vill bidra till lösningar för kunden.
Utöver det behöver du:
Tjänsteställe: Sturegatan 10, 961 33 Boden
Heltid 40tim/vecka, schemalagda arbetstider, måndag-fredag. 07:00-16: 00
Jourveckor förekommer
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och svara på urvalsfrågorna. Urvalet sker löpande
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta nedan kontaktperson.
Välkommen med din ansökan!
