VA-anläggare till Karlshamn Energi
2025-12-09
Karlshamn Energi söker en erfaren VA-anläggare! Som VA-anläggare är du en viktig resurs i säkerställandet av att Karlshamn varje dag får ett gott och friskt dricksvatten och att det vatten som förs tillbaka till havet kommer ut rent efter en hållbar process.
Karlshamn Energi levererar fjärrvärme, vatten, el och fiber - allt det som får din vardag att fungera. Hos oss får du vara med att påverka och utveckla ett långsiktigt och hållbart Karlshamn på en modern arbetsplats med trygga avtal och möjligheter att växa. Det är viktigt att våra anställda mår bra både på och efter jobbet och vi uppmuntrar till friskvård och olika trivselaktiviteter som gör jobbet stimulerande och roligt. Glädje och sammanhållning är en viktig pusselbit. Välkommen till Karlshamn Energi!
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som VA-anläggare kommer du att tillhöra ett team som installerar och underhåller Karlshamn Energis ledningssystem inom vatten, spill- och dagvatten. Det dagliga arbetet består till stor del av att underhålla och reparera befintligt ledningsnät i Karlshamns kommun. Du kommer att delta i både stora som små förnyelseprojekt och vara med på Karlshamn Energis framtida satsning på VA. Tjänsten innehåller regelbunden beredskap där du ansvarar för att avhjälpa de akuta situationer som dyker upp.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har ett stort intresse för anläggningsarbete, gärna kopplat till VA.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Vi söker dig som är flexibel, lösningsorienterad och kommunikativ. Du kommer att tillhöra ett trevligt gäng och du arbetar oftast tillsammans med någon av de andra anläggarna i ett arbetslag.
Som person är du ansvarstagande med stort fokus på säkerhet och noggrannhet. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har du Diplomkurs Rörnät från Svenskt Vatten, Dricksvatten hygienkurs, Arbete på väg, maskinvana eller truckkort kan det vara meriterande för tjänsten.
Heltid, dagtid måndag - fredag + beredskapstjänst var 5/6:e vecka. Provanställning tillämpas.
Vi kommer genomföra intervjuer löpande så tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte för länge med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA-anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamn Energi AB
(org.nr 556223-8849) Kontakt
Driftchef Rörnät
Per Olsson per.olsson@karlshamnenergi.se 0454-20 48 39 Jobbnummer
9636310