VA Projektör
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-06-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och skapa hållbara vatten- och avloppslösningar som gör skillnad för både människor och natur? Ramboll Water söker en engagerad VA‐projektör till vår enhet Water Infrastructure Linköping/Norrköping.
Vi välkomnar dig som nyligen avslutat dina studier eller har något eller par års erfarenhet inom VA-/anläggningsbranschen.
Till din hjälp kommer du att ha engagerade kollegor med lång erfarenhet och en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden inom samhällsbyggande.
För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har förmågan att samarbeta, ta egna initiativ, söka ny kunskap och att du motiveras av det lilla teamets fördelar kombinerat med det stora företagets internationella möjligheter, resurser och kompetens.
Som VA‐projektör kommer du i huvudsak att arbeta med:
Projektering av kommunala VA-ledningsnät med tillhörande anordningar som tex pumpstationer, brunnar, ventiler mm, samt projektering av dagvattenfördröjning/-magasin och reningsåtgärder.
Projektering av yttre VA och dagvattenhantering på fastighetsmark åt olika fastighetsbolag eller exploatörer.
Ansvara för VA-projektering i multidisciplinära infrastrukturprojekt, där VA är ett av flera teknikområden.
Arbeta i tidiga skeden med utredning, systemhandling eller förprojektering.
Ta fram kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar enligt AMA-anläggning.
Din nya arbetsgrupp
Du kommer att ingå i teamet Water Infrastructure (WI) i Linköping-Norrköping. Teamet består i dag av 12 erfarna VA-ingenjörer som främst arbetar med projektering- och modellering/utredningsuppdrag av olika storlek, från tidiga utredningar till detaljprojektering och relationshandlingar. Vi har nära samarbete med övriga Water-team, samt även med andra teknikområden inom Ramboll.
Både våra team och våra kontor präglas av ett nyfiket, öppet och vänligt arbetsklimat där det är lätt att trivas.
Vi söker dig som:
Har högskole-/YH‐examen inom bygg/mark/vatten/miljö eller motsvarande tekniskt gymnasium i kombination med relevant erfarenhet.
Har någon form av erfarenhet/praktik av VA-projektering som konsult, alternativt arbetat med anläggningsprojekt som entreprenör eller i en beställarorganisation.
Har grundläggande kunskaper i AutoCAD Civil 3D.
Talar och skriver obehindrat svenska och engelska.
Är prestigelös, positiv, noggrann, ansvarsfull och nyfiken — vi värdesätter personliga egenskaper och engagemang högt.
Vad vi kommer att erbjuda dig:
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande.
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts.
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Praktiskt
Placering: Linköping eller Norrköping.
Ansökan: Vi tar enbart emot ansökningar via vår webbplats. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för rollen. Vi hanterar ansökningarna löpande — skicka in så snart som möjligt, dock senast den 2026-08-16.
Vill du vara med och skapa framtidens VA‐lösningar?
Välkommen att söka — klicka på "Apply" på vår karriärsida och berätta hur du kan bidra till vårt team och vår vision om hållbar vattenhantering.
Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, och arkitektkonsult. Vår målsättning är att vara med och bygga framtidens hållbara städer och samhällen. Vi har tusentals anställda världen över, varav ca 2 000 i Sverige. Vi inriktar oss på hållbara förändringar i marknader som byggnader & fastigheter, infrastruktur, urban utveckling, energi samt vatten- miljö- och managementkonsulttjänster. Vår tillväxt bygger på de etiska värderingar som kommer med ägarformen och på våra individfokuserade lösningar. Hos oss får du bidra till en hållbar framtid på ett företag som främjar öppenhet, samarbete och personlig utveckling. Genom att kombinera lokala erfarenheter med globala kunskaper kan vi tillsammans forma morgondagens samhällen.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver olika erfarenheter och perspektiv finnas representerade hos oss – det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare hela tiden utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturella perspektiv, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska ha god tillgänglighet för alla medarbetare oavsett behov. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid.
Ytterligare information
All your information will be kept confidential according to EEO guidelines. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Holmengatan 8 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Norrköping Jobbnummer
9950890