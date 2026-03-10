VA Ingenjör/Projektledare & VA Ingenjör/Processingenjör
Att avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp fungerar är avgörande för att Ölandsbornas vardag ska fungera - och vi på Borgholm Energi är glada över att få vara en del av just den vardagen hos våra 13 000 privat- och företagskunder. Vi arbetar för att driva och utveckla Öland - och för att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Vårt mål är att vara ett långsiktigt och hållbart bolag och vi tänker vara helt fossilfria senast 2030.
Vi är ett kommunägt multi utility-bolag där Borgholm Energi Elnät AB är moderbolag och Borgholm Energi AB, som driver övriga verksamheter, är dotterbolag. Vi är unika med vår bredd av verksamheter inom samma koncern, där vi tillhandahåller tjänster inom Vatten och Avlopp, Återvinning och Avfall, Elnät, Fjärrvärme samt lokaler.
Hos oss finns cirka 70 medarbetare och huvudkontoret är centralt beläget i Borgholm. Vi bryr oss om våra kollegor och uppmuntrar varandra. Vi värdesätter nya idéer och sätt att arbeta. Teamandan är stark och vi uppskattar personer som gillar att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt - det är kul att gå till jobbet!
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Borgholm Energi ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Borgholms kommun. Vi arbetar varje dag med att säkra en trygg och hållbar VA-försörjning, både genom att förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar och genom att planera och bygga för framtiden.
Inom vårt geografiska arbetsområde utför vi tjänster för cirka 13 000 användare, ansvarar för 120 mil ledningar, 4 reningsverk, 120 pumpstationer, 6 vattenverk och 20 tryckstegringar. Vi producerar i storleksordningen 1 800 000 m3 dricksvatten och renar ungefär 1 500 000 m3 avloppsvatten varje år.
Vi söker nu två engagerade VA-ingenjörer/projektledare/processingenjörer till enheterna VA Ledningsnät och VA Produktion en nyckelroll i vårt arbete för att säkra tillgången till rent vatten och hållbara avloppslösningar för kommunens invånare.
Hos oss får du vara med i hela kedjan från analys och planering till färdigställande och drift. Vi arbetar med reinvesteringar, utbyggnad av VA, processoptimering och löpande driftsfrågor där du kommer att spela en central roll.
Som VA-ingenjör/projektledare på VA-ledningsnät kommer du att arbeta med:
* Utredningar och teknisk planering av ledningsnät
* Projektering och beredning inför olika VA-projekt
* Projektledning samt samordning mellan olika aktörer under projekten
* Stöd till drift och underhåll samt medverkan vid framtida investeringar
Som VA-ingenjör/processingenjör på VA-Produktion arbetar du med att säkerställa att dricksvatten produceras och att avloppsvatten renas effektivt, säkert och enligt lagkrav. Du kommer arbeta med:
* Följa upp, analysera och optimera processer i vattenverk och reningsverk
* Övervaka processdata och utreda avvikelser i drift och vattenkvalitet
* Delta i utveckling och förbättring av processer, metoder och anläggningar
* Bidra till uppföljning, dokumentation och rapportering enligt gällande myndighetskrav
Samt förekommande arbetsuppgifter i bolagskoncernen.
Beredskap ingår inte i tjänsten idag men kan komma att ingå i tjänsten i framtiden.
Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig med ingenjörsutbildning, teknisk utbildning, projektledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbete inom VA-verksamhet eller liknande tekniskt område är meriterande.
Meriterande kvalifikationer:
* Erfarenhet av markentreprenader
* Processoptimering
* AMA
* Projektledning med entreprenadjuridik
* BAS P & U
* Myndighets- och kundkontakter
Du kommer att ingå i en liten och flexibel organisation där samarbete och självständighet går hand i hand. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Arbetet kräver god datorvana och erfarenhet av exempelvis VA-banken eller liknande verksamhetssystem är meriterande. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kan ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Ersättning
