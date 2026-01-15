VA handläggare med inriktning projektör
2026-01-15
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Tjänsten är på heltid med placering vid VA-enheten i Mullsjö kommun. Arbetstiden är förlagd till vardagar.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som VA-handläggare med inriktning projektör ansvarar du för handläggning och samordning av ärenden inom kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Arbetet omfattar både teknisk handläggning, projektrelaterade uppgifter samt kund- och taxafrågor, med fokus på att säkerställa en rättssäker, tekniskt hållbar och kundorienterad VA-verksamhet.
Arbetet är varierande och kombinerar administrativa och tekniska uppgifter med dialog och samverkan internt och externt. Vissa moment sker i nära samarbete med VA-chef, driftpersonal och ekonomi, medan andra uppgifter utförs självständigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Handläggning av VA-ärenden enligt LAV, kommunala riktlinjer och VA-taxa.
* Ansvar för anslutningsärenden, serviser, dagvattenfrågor och LTA-lösningar.
* Beräkning och tillämpning av VA-taxa vid ny- och omanslutningar samt kundärenden.
* Kontakt och dialog med fastighetsägare, myndigheter, konsulter och entreprenörer.
* Framtagande av beslutsunderlag, yttranden, tekniska utlåtanden och dokumentation.
* Medverkan i VA-projekt från tidiga utredningar till genomförande.
* Enklare VA-projektering samt granskning av ritningar, handlingar och tekniska lösningar.
* Samordning mellan teknik, myndighetskrav, ekonomi och kund i VA-frågor.
* Register- och systemarbete kopplat till kund-, anläggnings- och ärendehantering.
* Medverkan i utvecklingsarbete av rutiner, arbetssätt och dokumentation inom VA-verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning och intresse för att arbeta med handläggning, projektrelaterade uppgifter och kundfrågor inom vatten- och avloppsområdet. Du har god förståelse för tekniska VA-system och trivs i en roll som kombinerar administration, teknik och samverkan.
* Teknisk utbildning inom VA, samhällsbyggnad, miljöteknik, väg och vatten eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom kommunal VA-verksamhet, teknisk förvaltning eller VA-konsultverksamhet.
* God förståelse för VA-system, ledningsnät, anläggningar samt anslutnings- och servisfrågor.
* Kunskap om lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och VA-taxa är meriterande.
* Erfarenhet av teknisk handläggning, projektering eller projektstöd är meriterande.
* Vana vid att ta fram tekniska underlag, beslutsunderlag och dokumentation.
* God datorvana samt erfarenhet av relevanta system (t.ex. ärendehantering, GIS, VA-system eller Office).
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
* Kommunikativ och trygg i dialog med kunder, kollegor och externa parter.
* Lösningsorienterad med förmåga att väga tekniska, juridiska och kundrelaterade perspektiv.
* Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
* Du har en vilja att utvecklas och bidra till en modern och hållbar VA-verksamhet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Mullsjö kommun
VA-Chef
Marcus Mjöberg Smedhs marcus.mjoberg-smedhs@mullsjo.se 073 676 81 90
