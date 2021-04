v.25-32 Sommarvikarierande Re-/habiliteringsassistent sökes till - Mo LSS AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Enköping

Mo LSS AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Enköping2021-04-13Varje dag skapar vi förutsättningar för att brukarna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut.Vi fortsätter växa, ta chansen att vara med på vår resa!Med ett sommarjobb hos oss får du värdefull erfarenhet från en omtänksam verksamhet inom LSS. Förutom engagerade kollegor får du praktisera dina omvårdnadskunskaper och stötta våra brukare i deras vardag. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av omvårdnad. Har du kunskap i teckenspråk är detta mycket meriterande.Ingen dag är den andra lik och det är det som gör rollen som re-/habiliteringsassistent hos Mo Gård så spännande, utmanande och utvecklande. Din uppgift är att vara ett stöd i den enskilde brukarens dagliga liv och stötta utifrån hans eller hennes behov. Du kan komma att hjälpa till med omvårdnad, de vardagliga sysslorna (tvätt, städning, inköp) och stötta i vardagen. Under sommaren har vi rullande schema som innefattar dag-, kväll-, helg- och i vissa fall jourarbete.Vi är stolta över att vara ett kunskapsföretag och hoppas att du vill lära av, och tillsammans med oss. Vi är måna om vår kvalitetssäkring och påbörjar därför din introduktion under våren 2021 (v.22) för att säkerställa att du känner dig bekväm och har kunskap om vår verksamhet och våra brukare. Du behöver därför vara tillgänglig vid ett antal pass före sommaren och ha fyllt 18 år.Sommarvikariatet sträcker sig mellan v.25-v.32 och vi ser helst att du är tillgänglig under samtliga dessa veckor. För rätt person finns möjlighet till fortsatt timanställning/vikariat efter sommaren.Skicka in din ansökan så tar vi kontakt med dig som är aktuell för tjänsten som sommarvikarie hos oss.B-körkort är ett krav för tjänsten.Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag med över 70 års samlad erfarenhet och specifik kompetens kring kombinerade funktionsnedsättningar och kommunikation. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerad, Kreativ och Trovärdig.Inför rekryteringsarbetet har Mo Gård LSS noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid50-100%. Tillträde: 210102 Tillsvidareanställning2021-04-13månadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Mo LSS AB5689041