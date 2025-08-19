UX-Lead för nytt medarbetargränssnitt
2025-08-19
Vi på Future People söker en UX-Lead för nytt medarbetargränssnitt till vår kund i centrala Stockholm. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker dig som:
Vi söker nu, för vår kunds räkning, en UX Lead som vill spela en central roll i utvecklingen av ett helt nytt internt användargränssnitt. Du blir drivande i att skapa en användarupplevelse som är intuitiv, effektiv och skräddarsydd efter medarbetarnas behov och arbetsflöden.
I rollen ansvarar du för att ta fram ett strategiskt ramverk som blir grunden för en enhetlig och hållbar UX-strategi i hela organisationen. Du arbetar nära krav- och processteamet, där du identifierar, analyserar och förbättrar interna processer samt ser till att lösningarna skapar verkligt värde för både verksamhet och användare.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och analysera nuvarande arbetsflöden i nära samarbete med krav- och processteamet.
Leda användarintervjuer, observationer och workshops tillsammans med teamet.
Skapa användarresor och prototyper/wireframes i Figma som stödjer verksamhetens processer.
Utveckla och etablera en övergripande UX-strategi för det interna gränssnittet.
Säkerställa att designen uppfyller tillgänglighetskrav (WCAG) och fungerar för olika användargrupper.
Definiera riktlinjer som utvecklingsteamen använder för att säkerställa enhetlighet.
Samarbeta med utvecklingsteamet för att implementera och iterera lösningar.
Ta fram klickbara prototyper för testning och utvärdering av olika flöden.
Mäta och analysera användarupplevelsen löpande samt föreslå förbättringar.
Krav för tjänsten:
Flera års erfarenhet av UX-design inom komplexa system eller B2B-miljöer.
Mycket god erfarenhet av arbete med handläggarverktyg samt förståelse för försäkringsbranschens processer.
Dokumenterad vana av att leda workshops och driva användarcentrerade processer i samarbete med krav- och processteam.
Kunskaper inom servicedesign är meriterande.
Goda kunskaper om tillgänglighetsstandarder (WCAG) och designprinciper.
Förmåga att omsätta verksamhetsmål och användarbehov till konkreta designlösningar.
Stark kommunikativ förmåga och vana att samarbeta tvärfunktionellt.
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 31/5-2026
Start: 15/9-2025
Sista ansökningsdagen: 22/9-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
Future People
Future People Kontakt
Therese therese.lonnberg@futurepeople.se Jobbnummer
9464990