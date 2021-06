UX-designer/Utvecklare till ITS i Umeå - Poolia Sverige AB - Datajobb i Umeå

Poolia Sverige AB / Datajobb / Umeå2021-06-29Söker du en givande roll som UX-designer i Umeå? ITS (Umeå universitet, IT-stöd och systemutveckling) söker nu sin nästa medarbetare. Uppdraget är på heltid med start i september och pågår fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning.2021-06-29Du kommer att arbeta inom utvecklingsområdet vid ITS med underhåll och nyutveckling av två nationella studieadministrativa system; studiedokumentationssystemet Ladok och antagningssystemet NyA. Systemen används vid nästan alla svenska lärosäten och därmed av ett stort antal studenter och handläggare. Det krävs därför att nya funktioner och delsystem utvecklas löpande.Dina arbetsuppgifter i huvudsakRollen innebär ett stort eget ansvar, med ett teamorienterat, agilt arbetssätt. Dina arbetsuppgifter kan bestå av att:Ta fram prototyper på låg och hög nivå tillsammans med produktägare, team och UX-leadLeda och/eller delta i kvalitativa användarstudier såsom intervjuer och workshops med användareLeda och/eller delta i kvantitativa användarstudier såsom enkäter, distanstester eller GTM-mätningarArbeta i detalj med team kring gränssnittsfrågorDokumentera och förbereda gränssnitt för sprintarbeteVem är du?Vi söker dig som:Har erfarenhet av UX-arbeteHar erfarenhet av att arbeta med prototyper på både låg och hög nivåHar erfarenhet av att arbeta med kvalitativa och kvantitativa användarstudierHar erfarenhet av iterativt med verksamhet och utvecklare för att hitta den bästa lösningenDet är meriterande om du även:Har erfarenhet av utveckling av studieadministrativa systemHar erfarenhet av Axure eller motsvarande verktyg som kan skapa interaktiva och avancerade prototyperHar erfarenhet av att arbeta med användarfrågor för administrativa systemOm verksamhetenIT-branschen är dynamisk och konstant föränderlig, det vet vi på Poolia IT. Därför värderar vi din kompetens och personliga egenskaper högt när vi anställer en konsult. Att få rätt person på rätt plats är vi specialister på och vi vet vikten av nytänkande inom IT-branschen för att kunna erbjuda lösningar som passar våra konsulter lika bra som våra kunder.Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-01Poolia Sverige AB5837487