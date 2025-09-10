UX-designer till vår kund i Sundbyberg
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-09-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vår kund använder sig utav ramverket SAFe och de värdesätter de grundläggande intentionerna i det agila manifestet. Kunden tror på vikten av gott samarbete, att lyfta varandra, ha tillit och våga testa nya idéer - även om det ibland innebär att göra misstag.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Vår kund söker en erfaren UX-designer till deras agila tåg som består av flera tvärfunktionella team. Rollen innebär att bidra med användarcentrerad designkompetens i hela utvecklingskedjan, från behovsanalys och användarresor till prototyper, testning och stöd vid implementation.
I uppdraget ingår bland annat att:
Driva och facilitera designarbete tillsammans med produktägare, utvecklare, verksamhetsrepresentanter och andra designers.
Skapa wireframes, prototyper och designskisser i nära dialog med användare och intressenter.
Genomföra och analysera användarintervjuer, användartester och workshops för att säkerställa att lösningarna möter faktiska behov.
Säkerställa att designen följer tillgänglighetskrav och etablerade designprinciper.
Aktivt delta i SAFe-processer såsom PI-planning, teamdemos och systemdemos.
Obligatoriska krav
8 års aktuell arbetslivserfarenhet som UX-designer.
2 års aktuell erfarenhet av att jobba med tillgänglighetsfrågor och WCAG.
2 års aktuell erfarenhet av att tillämpa designsystem.
Praktisk erfarenhet av att arbeta i agila ramverk.
En UX-designportfölj med konkreta exempel som konsulten medverkat i att utveckla.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9502372