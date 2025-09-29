UX-designer till spännande konsultuppdrag
Vill du vara med och utveckla digitala tjänster som används av hundratusentals människor varje dag? Vi söker nu en erfaren UX-/UI-designer till ett konsultuppdrag inom ett etablerat agilt team som arbetar med en av Sveriges mest använda appar för kollektivtrafik.
Du blir en viktig del av ett tvärfunktionellt team bestående av produktägare, utvecklare för iOS och Android, testare, designlead och team coach. Här får du arbeta nära både utvecklare och andra intressenter för att förankra design i implementation och skapa lösningar som gör verklig skillnad för resenärerna.
Arbetsplatsen är i Stockholm, med en kombination av distans och kontorsarbete. Teamet har fasta dagar på kontoret varje vecka, vilket gör det viktigt att du finns i Stockholmsområdet.
Start: 29 oktober 2025 Slut: 29 oktober 2026 med möjlighet till förlängning
Krav
Minst sex års erfarenhet som UX-/UI-designer för mobilappar (iOS och/eller Android)
Minst tre års erfarenhet av UX-design på heltid
Erfarenhet av användarcentrerad design i hela processen, inklusive metoder som användarresor, intervjuer, prototyper och användartester, styrkt av minst två uppdrag de senaste sex åren
Minst tre års erfarenhet av att självständigt planera och genomföra användbarhetsstudier med metoder som tester, observationer, enkäter och intervjuer
Minst två års erfarenhet av att skapa designskisser och interaktiva prototyper i Figma, testade med slutanvändare, samt arbete med designtokens och variables
Erfarenhet av detaljdesign inom etablerade designsystem under minst två år de senaste sju åren
Erfarenhet av att utvärdera design enligt WCAG AA, styrkt av minst två uppdrag
Minst två års erfarenhet av arbete i agila tvärfunktionella utvecklingsteam
Minst tre års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande
Meriterande
Minst ett års erfarenhet av designprojekt i större organisationer (500+ anställda) med flera avdelningar och externa leverantörer
Erfarenhet från designuppdrag med målgrupper som krävt extra hög tillgänglighet, exempelvis personer med synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Ansök redan idag och bli en del av ett team som gör skillnad för resenärerna i en av Sveriges största kollektivtrafikmiljöer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
