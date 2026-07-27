UX-designer till Försäkringskassans designsystemsteam
Försäkringskassan / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-07-27
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
UX-designer, designsystem, tillgänglighet
Vi söker en UX-designer till Försäkringskassans designsystem i Karlskrona. Du blir en central del i arbetet med att skapa komponenter, designmönster och arbetssätt för Försäkringskassans digitala gränssnitt. Ditt fokus blir att säkra att lösningarna bygger på goda användarinsikter, tydliga designprinciper och en hög nivå av tillgänglighet. I uppdraget ingår att skapa samsyn kring designriktning, stötta andra designers och bidra till att höja designmognaden i hela organisationen. Du skapar förutsättningar för att våra utvecklingsteam kan bygga snabbare, smartare och mer enhetligt. Det du gör bidrar direkt till en bättre upplevelse för användarna i alla våra digitala tjänster.
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt, distribuerat team med spetskompetens inom webbutveckling och UX-design. Teamet har ett stort ansvar för hur vi designar och utvecklar gränssnitt på Försäkringskassan. Vi levererar flera olika lösningar, både inom Försäkringskassan och till andra myndigheter, för att underlätta design och utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förståelse för att designarbete kräver ett nära samarbete mellan teknik, verksamhet och design. Du är en kommunikativ person som trivs med att samarbeta med olika roller i ett tvärfunktionellt sammanhang. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor är det viktigt att du kan argumentera för dina designval och lösningar, samtidigt som du är lyhörd och öppen för andras input och feedback.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
är UX-designer med erfarenhet av att arbeta med designsystem
har god förståelse för komponentbaserad design och utveckling
har kunskap om digital tillgänglighet (WCAG) och inkluderande design
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
kan förstå och analysera komplexa frågor
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att driva designarbete för komplexa interna system eller handläggningsstöd
har grundläggande kunskap i HTML, CSS och JavaScript
har erfarenhet av arbete med öppen källkod
har erfarenhet av att arbeta med Försäkringskassans användargränssnitt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Karlskrona.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Hendrik Holm, 010- 112 82 55 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnéa Palmkvist, mailto:linnea.palmkvist@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Johan Mauritzson, Saco-S Magnus Eggers, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10012002