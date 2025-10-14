UX-designer sökes till spännande uppdrag i Lund
2025-10-14
Beskrivning
Vår klient i Lund söker nu en UX Designer till sitt team. Rollen innebär att arbeta i ett agilt och innovationsdrivet utvecklingscentrum med fokus på att skapa användarvänliga digitala lösningar som möter verkliga behov. Som UX Designer blir du en del av ett team där samarbetet med utvecklare och andra designresurser är centralt för att leverera produkter av hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som UX Designer kommer du att genomföra användarundersökningar, intervjuer och tester för att förstå användarnas behov och översätta dessa till konkreta designlösningar. Du arbetar med design av användargränssnitt för digitala verktyg och applikationer, både genom att vidareutveckla befintliga grafiska riktlinjer och skapa nya designlösningar. Du samarbetar nära utvecklare för att säkerställa att design implementeras korrekt och bidrar till att leverera högkvalitativ grafik och användarupplevelser. Arbetet sker i en agilt miljö där metoder som Scrum, Kanban, Lean UX och Design Sprint används.Kvalifikationer
Stark användarfokus med driv att förstå och möta användarnas behov
Erfarenhet av användarundersökningsmetoder, exempelvis intervjuer och användbarhetstestning
Mycket goda sociala färdigheter och förmåga att omvandla insikter till designbeslut
Mycket goda kunskaper i UI-verktyg, främst Figma; kunskaper i Photoshop och Illustrator är meriterande
Erfarenhet av design för digitala verktyg och applikationer
Förmåga att vidareutveckla befintlig design samt skapa nya designlösningar i linje med grafiska riktlinjer
Förmåga att samarbeta med utvecklare och leverera grafik för utvecklingsändamål
Erfarenhet av att arbeta i agil miljö eller med Lean UX/Design Sprint
Ödmjuk men självsäker inställning med förståelse för hur data och intuition påverkar designbeslut
Meriterande
Vissa kodningskunskaper är meriterande, men inte ett krav Anställningsvillkor
Rollen utförs på på plats hos vår klient i Lund. Sysselsättningsgrad är heltid. Uppdragsperioden sträcker sig från 1 november 2025 till 31 december 2026.
Om du är redo att ta dig an en roll som UX Designer inom tillverkningssystem och bidra till att skapa användarvänliga och innovativa digitala lösningar, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
