UX-designer
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-27
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Vill du använda din problemlösningsförmåga och skriva kod som har betydelse för många? Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Upptäck ett mångsidigt uppdrag!
Om jobbet
Skatteverket har höga ambitioner att bidra till den digitala transformationen som sker i Sverige. Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största med omkring 1700 medarbetare som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Skatteverkets it-landskap.
På it-avdelningen utvecklar vi bland annat digital infrastruktur för andra myndigheter och för hela Sverige, vi samverkar även med andra myndigheter. AI-lösningar för snabbare och effektivare hantering av information, lösningar för hantering av moms och arbetsgivaravgifter samt datalager för skarpare analyser och bättre styrning.
Uppdraget innebär arbete som UX-designer som en del av en utvecklingsleverans där du har till uppgift att utforma användarupplevelsen för de system och tjänster som vi utvecklar i tät samverkan med verksamheten, produktägare, utvecklare, testare och andra designers.
Rollen innebär att omsätta kundinsikter och tekniska förutsättningar till användarvänliga och tillgängliga lösningar genom att ta fram interaktion, koncept och flöden. Du förväntas bidra både strategiskt och operativt till utvecklingen av UX-arbetet inom leveransen och skapa lösningar som överträffar användarnas behov och förväntningar. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra och vi hjälper varandra på ett prestigelöst sätt. Vi jobbar utifrån ett agilt arbetssätt med SAFe som ramverk.
Tillsammans med dina kollegor har du roligt på jobbet samtidigt som du bidrar till samhällsnytta. Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Du är placerad i Umeå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara resultatinriktad och se till både gruppens och din egen prestation
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och kunna ställa om vid förändringar
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar.
Du ska även ha:
relevant högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom UX/interaktionsdesign, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete inom systemutveckling
god kunskap om UX‐metoder samt erfarenhet av att planera och facilitera workshops
erfarenhet av UI‐design och arbete i etablerade designsystem
erfarenhet av designverktyg såsom Figma eller motsvarande
erfarenhet av att arbeta i komplexa verksamhetsmiljöer
Vidare är det även meriterande om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av tillgänglighetsarbete enligt WCAG, erfarenhet av att arbeta i större organisationer samt aktuell och relevant erfarenhet av agilt arbetssätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Sektionschef
Thomas Sköldqvist thomas.skoldqvist@skatteverket.se Jobbnummer
10012955