UX-designer
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Till vår nystartade enhet i Malmö söker vi UX-designer.
Tillsammans med andra kompetenser inom utveckling och verksamhet tar vi ansvar för att utifrån målgruppens behov ta fram effektiva IT-lösningar med den bästa användarupplevelsen för såväl våra interna som externa användare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker UX-designer som kan skapa bra användarupplevelser för våra målgrupper som i sin tur bidrar till att vi uppnår önskade effekter med utvecklingssatsningar. Du har fokus på det användarcentrerade arbetet och genomför aktiviteter inom området genom hela designprocessen.
I dina arbetsuppgifter ingår att kartlägga, utvärdera och visualisera målgruppernas behov genom user-research, skisser, prototyper, användbarhetsutvärderingar, kundresor, med mera. Utifrån kunskapen om målgruppens behov, andra krav och din designförmåga utformar du koncept, layout och detaljdesign som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av lösningen.
Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam tillsammans med flera andra kompetenser, så som utvecklare, teknisk testare, kravanalytiker, jurister och verksamhetsexperter. Du kommer delta i användbarhetsråd tillsammans med UX-kollegor från andra team där du får stöttning och kan lyfta UX-relaterade frågor. Som UX-designer på Migrationsverket är dina användare både sökande och medarbetare ur verksamheten. Därigenom blir du en viktig kugge i myndighetens verksamhetsutveckling. Det är därför viktigt att du på lämpligt sätt kan kommunicera din kunskap om målgruppers behov, dina idéer, designbeslut och design med intressenter, kollegor och team.
För att du ska trivas i rollen som UX-designer ser vi att du tycker om att befinna dig i gränslandet mellan människor och teknik och tycker den digitala transformationen är spännande.
Personliga kompetenser
Du tycker om människor och har en humanistisk grundsyn och ditt arbete utgår från människors behov, möjligheter och begränsningar. Att samarbeta och vara en lagspelare ser du som självklart. Utöver det tror vi att du gillar att ta eget ansvar för kvalitet och utförande i ditt arbete samt är generös och delar din kunskap mot andra. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Du kommer att ansvara för UX relaterade frågor i teamet, och behöver därför vara driven och initiativtagande som person. Inom UX området arbetar du också för att system och tjänster görs tillgängliga för funktionsnedsatta.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Du har en för befattningen relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Minst tre års arbetslivserfarenhet som UX-designer.
Minst tre års arbetslivserfarenhet av att planera, leda och genomföra intervjuer och workshops samt andra aktiviteter inom "user-research".
Du har arbetat med skissning och prototyping på olika nivåer, användbarhetsutvärderingar och detaljerad design.
Du har förmåga att både kommunicera och visualisera resultatet av målgruppsarbete och behov på ett effektivt sätt.
Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har kännedom om tillgänglighetsriktlinjerna WCAG och inkluderande design.
Meriter
Kunskaper inom tjänstedesign.
Erfarenhet av att tillämpa tillgänglighetsriktlinjerna WCAG.
Erfarenhet av att lära ut olika UX-metoder.
Kunskaper inom UX-writing.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver inplacering i säkerhetsklass samt godkänd lämplighetsprövning av Migrationsverkets säkerhetsavdelning. Krav på svenskt medborgarskap ställs för denna tjänst.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider, distansavtal kan tillämpas enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placeringsort: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer
Om du har frågor gällande tjänsten kan du kontakta rekryterande enhetschef, kontaktuppgifter finns längre ner i annonsen.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
