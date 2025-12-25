UX/UI Designer Malmö eller Stockholm
Om rollen
Som Designer på Bombayworks arbetar du brett med UX och UI för digitala produkter - främst webbplatser, appar och tjänster. Du ansvarar både för hur saker fungerar och hur de ser ut: från att strukturera sidor och flöden så att användaren förstår var den är och vad den ska göra, till att skapa ett starkt visuellt uttryck som känns modernt och i linje med varumärket.
Du kommer oftast arbeta med flera kunder och projekt parallellt, vilket innebär att du får lära dig olika branscher och affärsutmaningar, samtidigt som du kan återanvända mönster och best practices i ditt arbete.
En stor del av rollen är att omvandla affärs- och användarbehov till koncept, användarresor, wireframes och visuella designer i Figma. Du arbetar nära kunder - deltar i eller leder kreativa workshops, samlar in input, presenterar idéer och itererar utifrån feedback och data - och du samarbetar tätt med projektledare, utvecklare, content-specialister och andra designers.
Vid behov hjälper du även till med varumärkesarbete, material för sociala medier, presentationsmaterial och grafisk facilitering.
Du kommer med
Minst 3 års erfarenhet av digital design (byrå eller inhouse), inklusive att arbeta med flera kunder/projekt parallellt
Trygghet i både UX och UI - från användarflöden och sidstruktur till färdig visuell design och komponenter
Figma som ditt främsta verktyg, och du rör dig smidigt från tidiga idéer till prototyper och designs som är redo för överlämning
En portfolio med moderna digitala projekt som visar tydligt UX-tänk och stark visuell formgivning, samt även viss erfarenhet av motion graphics, reels eller kortare video-assets
God kommunikations- och samarbetsförmåga med både kunder och kollegor, inklusive att ta en aktiv roll i kreativa workshops
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En internationell miljö där olika perspektiv stärker vårt arbete
Regelbundna lärsessioner och kunskapsdelning
Tillgång till en extern coach
En hybridmodell - minst två dagar på kontoret, med onsdagar som fast kontorsdag
Ett hälsosamt, människonära synsätt på välmående och balans mellan jobb och privatliv
Vi är ett digitalt konsultbolag som arbetar nära kunder som Toyota, Isadora, Fabege och Electrolux. Med 60+ kollegor i Sverige och Mumbai kombinerar vi strategi, design, tech och content för att hjälpa våra kunder att växa digitalt.
Praktisk info
Start: Så snart som möjligt (beroende på uppsägningstid)
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Plats: Malmö (Norra Vallgatan 64) eller Stockholm (Sveavägen 31)
Kontorsupplägg: Hybrid - vi ses alltid på onsdagar och minst en dag till på kontoret som du planerar
Vi går igenom ansökningar löpande och stänger processen när vi hittat rätt person.
