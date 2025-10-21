UX/UI Designer IoT till R&D
Var med och forma framtiden för vårt fleet management-system!
Är du intresserad av att representera Toyota och utveckla dig i ett världsledande företag? Vi på Toyota Material Handling står inför spännande utmaningar inom området fleet management och söker en erfaren UX/UI designer med ansvar att skapa fantastiska användarupplevelser, intuitiva flöden och visuell design med web-applikation och mobila appar i fokus.
Som UX/UI designer IoT på Toyota kommer du att arbeta med:
Genomföra användarresearch samt analysera och presentera insikter till produktchef, produkägare och andra intressenter.
Analysera och följa upp användarresearch
Designa användarflöden och gränssnitt med användaren i fokus
Skapa wireframes, prototyper och designförslag i verktyg som ex Figma
Arbeta nära produktchef, produktägare och utvecklingsteam
Medverka till den långsiktiga utvecklingen av vårt fleet management-system
Du har erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt med UX och UI i digitala miljöer. Du förstår hur användarbeteende, affärsmål och visuell form samverkar - och tar ett helhetsgrepp om lösningen, från idé till leverans.
Du är trygg i designverktyg, analytisk i ditt arbetssätt och van att kommunicera designbeslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du är trygg i att presentera idéer och skapa samsyn och har alltid användaren i fokus.
Till tjänsten som UX/UI designer IoT söker vi dig som har/är:
Relevant högskoleutbildning
Arbetslivserfarenhet som UX/UI designer för webapplikation och mobila appar
Erfarenhet av att planera och genomföra användartester
Förmåga att analysera och designa användarflöden och kan UX best practices
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att vara framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du är strategisk och har en god förmåga att skapa en helhetssyn, men även kunna kombinera med mer operativa uppgifter. Du drivs av mål och resultat där du genom din förmåga att inspirera och kommunicera lyckas få med dig hela organisationen.
Vilka är R&D Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår R&D-avdelning i Mjölby arbetar 300 medarbetare med utveckling av våra produkter och tjänster samt nya innovativa lösningar.
På Toyota arbetar vi med ett helhetsperspektiv där medarbetarna har ansvar från koncept till färdig produkt.
På Toyota förenar vi klassisk konstruktion med modern teknik inom automation, IoT och AI. Vårt produktutbud sträcker sig från manuella handtruckar till förarlösa fordon med avancerad teknik.
Toyota som arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2025-10-26.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare vid frågor:
Rekryterande chef, Mattias Tingström: mattias.tingstrom@toyota-industries.eu
HR, Josefin Nilsson: josefin.nilsson@toyota-industries.eu
