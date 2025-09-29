UX Designer
2025-09-29
Din nya roll Vi söker en erfaren UX-designer för ett spännande uppdrag inom resenärsnära digitala tjänster. Du blir en del av en engagerad designgrupp med hemvist i ett appteam som arbetar med utveckling av nya och befintliga mobilapplikationer. Teamet består av produktägare, utvecklare, testare och team coach i ett agilt arbetssätt, där du kommer att ha en central roll i att utveckla användarvänliga och tillgängliga lösningar för en bred målgrupp. I din roll kommer du bland annat att: - Arbeta med konceptutveckling och ta fram detaljerad UX/UI-design för mobilapplikationer. - Ha nära kontakt med utvecklare och intressenter för att förankra och implementera design. - Planera och genomföra användarstudier och utvärdera lösningar utifrån användarbehov och tillgänglighetsprinciper (WCAG AA). - Skapa designskisser och interaktiva prototyper i Figma, samt arbeta med designtokens och variables. - Delta i ett tvärfunktionellt agilt team och samarbeta med andra agila team inom organisationen.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 6 års arbetslivserfarenhet som UX-/UI-designer inom mobilapplikationer (iOS och/eller Android).
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av UX-design på heltid.
Erfarenhet av att arbeta strukturerat och metoddrivet med användarcentrerad design i alla delar av designprocessen, med tillämpning av etablerade metoder (användarresor, intervjuer, prototyping, användartester eller liknande).
Minst 3 års erfarenhet av att självständigt planera och genomföra användbarhetsstudier, inklusive val av relevanta metoder.
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram designskisser och interaktiva prototyper i Figma, samt dokumenterad erfarenhet av designtokens och variables.
Minst 2 års erfarenhet av detaljdesign inom ramen för ett etablerat designsystem.
Dokumenterad erfarenhet av att utvärdera design utifrån standardiserade tillgänglighetsprinciper enligt WCAG AA.
Minst 2 års erfarenhet av designarbete i ett agilt tvärfunktionellt utvecklingsteam.
Minst 3 års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande.
Vem är du?
Du är en självgående och metodisk UX-designer som brinner för att skapa lösningar med användaren i fokus. Du är kommunikativ och van vid att samarbeta med utvecklare, produktägare och andra intressenter i tvärfunktionella team. Du är analytisk, strukturerad och har ett öga för detaljer, samtidigt som du kan se helheten i komplexa projekt. Du trivs i en dynamisk miljö och har förmågan att anpassa dig till nya arbetssätt och processer.
Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Kombination av distansarbete och arbete på plats i kundens lokaler i Stockholm (två fasta kontorsdagar per vecka). Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-10-29 Slut: 2026-10-29, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är en myndighet i Stockholm som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar. Det som kännetecknar deras verksamhet är det stora engagemanget bland deras medarbetare samt stoltheten över deras samhällsuppdrag. Ersättning
