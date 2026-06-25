Utvecklingsstrateg till barn- och utbildningssektorn
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn / Organisationsutvecklarjobb / Vindeln Visa alla organisationsutvecklarjobb i Vindeln
2026-06-25
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en utvecklingsstrateg till barn- och utbildningssektorn. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som utvecklingsstrateg inom sektor Barn och utbildning har du ett utvecklande och omväxlande arbete som spänner från kvalificerad administration till strategiskt utvecklingsarbete. Du stöttar sektorns ledningsgrupp i strategiska frågor och arbetar på uppdrag av sektorchef.
Som utvecklingsstrateg ansvarar du för att stödja verksamhetens utveckling genom analys, uppföljning, utredning och samordning. Du bidrar till att säkerställa att verksamheten uppfyller nationella mål, lagkrav och kommunala mål. Tillsammans med ledningsgruppen bidrar du till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling inom utbildningsområdet.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom pedagogik, statsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av kvalificerat utrednings-, analys- eller utvecklingsarbete och trivs i en roll där du omsätter komplex information till tydliga beslutsunderlag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god vana att bearbeta, analysera och presentera statistik och verksamhetsdata. Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet från skol- eller utbildningsverksamhet och god kunskap om skollag, läroplaner och andra styrdokument inom utbildningsområdet. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, statsbidragshantering samt budget- och uppföljningsarbete är positivt. Har du dessutom erfarenhet av projektledning eller processledning är det en fördel.
Som person är du analytisk, strukturerad och självgående. Du har förmåga att se helheter samtidigt som du arbetar noggrant och metodiskt. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer samt trivs med att samarbeta nära chefer, medarbetare och andra aktörer. Genom ditt engagemang och din förmåga att driva processer bidrar du till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.
KRAV
Akademisk utbildning inom pedagogik, statsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
DIN NYA ARBETSPLATS
Sektorn för barn- och utbildning arbetar målmedvetet med utveckling och kvalitet för att skapa de bästa förutsättningarna för barn, elever och medarbetare. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling och bidra med dina kunskaper, idéer och erfarenheter. Vi värdesätter samarbete, delaktighet och ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder subventionerad friskvård, flextidsavtal och goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv. Det finns möjlighet till visst distansarbete samt arbete på pendlingstid när verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter. Som medarbetare hos oss blir du en del av en organisation med korta beslutsvägar, nära samarbete mellan verksamheter och goda möjligheter till professionell utveckling.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Johanna Bertilsson, Vision johanna.bertilsson@vindeln.se 0933-14161 Jobbnummer
9978491