Utvecklingsstrateg till Agro Stockholm
2025-11-03
Är du engagerad i de gröna näringarna och vill arbeta med att främja utveckling, innovation och tillväxt med Stockholm som utgångspunkt? Nu startar vi upp Agro Stockholm och söker dig som vill stödja och driva utvecklingen av vår nya nod utifrån Stockholms läns livsmedelsstrategi och de förutsättningar som finns för storstadsnära landsbygd. Med en stor del av Sveriges befolkning boende i länet blir behovet av livsmedel stort. Att länet är sårbart vad gäller tillgången till livsmedel blir alltmer uppenbart. Ett hållbart livsmedelssystem som är anpassat för Stockholmsregionens förutsättningar stärker kopplingen mellan stad och landsbygd och därmed också möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.
Om verksamheten
Agro Stockholm kommer att vara en neutral aktör som drivs av AgroÖst ideell förening. Agro Stockholm kommer att arbeta med att främja utveckling, innovation och hållbar tillväxt inom de gröna näringarna. En viktig del i verksamheten blir att anordna kompetenshöjande insatser inom aktuella områden och att driva projekt som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt, sprider kunskap och lyfter behov från målgruppen.
Agro Stockholms insatser kommer att ha en stark koppling till primärproduktionen och samarbeta med många olika aktörer på både regional och nationell nivå. Du kommer också att ha ett nära samarbete med verksamhetsledaren för Agro Stockholm.
AgroÖst är en helt konsultbaserad organisation och uppdraget som utvecklingsstrateg är ett konsultuppdrag på ca 50%.
En utvecklingsstrateg har som uppdrag att tillsammans med verksamhetsledare, och övriga i verksamhetsledningen, driva och utveckla den dagliga verksamheten. De främsta uppgifterna är:
• Initiera, planera, genomföra och rapportera aktiviteter och projekt inom Agro Stockholms verksamhetsområde.
• Omvärldsbevaka samt utveckla kontakter och samarbeten med relevanta aktörer och nätverk verksamma såväl inom som utanför de gröna näringarna.
• Bidra till utvecklingen av Agro Stockholms verksamhet och samarbeten med andra noder, inom AgroÖsts organisation och externa gröna kluster samt andra relevanta aktörer.
• Ta fram relevanta underlag och ansvara för organisationens kommunikationKvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, driven och strukturerad. Du är van att arbeta självständigt och gillar att samarbeta med andra. Du har grundläggande kunskap inom de gröna näringarna och god administrativ förmåga. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med EU-finansierade projekt.
För uppdraget krävs att du kan arbeta som konsult, har F-skatt och körkort för personbil.
Sista ansökningsdatum: 23 november 2025.
Rekryteringskonsult Jan Schröder
070-6181161
Rekryteringskonsult Louise Edenklint
070-2871255
Välkommen med din ansökan! Ersättning
