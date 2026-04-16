Utvecklingsstrateg med inriktning mot informationshantering
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Har du ett brinnande intresse för informationshantering, informationskartläggning eller andra områden inom informationsförvaltning? Som medarbetare hos oss får du ett utåtriktat, utvecklande och omväxlande arbete. I samverkan med kommunens centrala funktioner arbetar vi strategiskt med utveckling och styrning av en ändamålsenlig informationshantering inom kommunen. Din huvuduppgift är att arbeta med att samordna, utveckla och leda informationshanteringsarbetet i hela kommunen. Det innebär bland annat att utveckla och samordna arbetssätt för informationshantering, bidra till utveckling av processer, rutiner och styrande dokument och samverka med förvaltningarna och de centrala expertfunktionerna för informationshantering.
Du kommer också att få en roll i förvaltningen av kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem.
Din arbetsplats
Kommunkansliet är en del av kommunledningsförvaltningens planeringsstab och har ansvar för kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens ärendeberedning och sammanträden Vi samordnar och leder ärendeberdnings- och registreringsproceseserna i hela kommunen. Vi ansvarar för kommunledningsförvaltningens registratur och arkiv. Det innebär att kommunkansliet arbetar för att beslut ska fattas i demokratisk och rättssäker ordning, att val kan genomföras samt att offentlighet och insyn upprätthålls i kommunens verksamhet. Kommunkansliet har ansvar för att samordna och leda det centrala arbetet med informationshantering. Vi ansvarar också för förvaltningen av kommunens centrala dokument- och ärendehanteringssystem.
Enheten består av ärendesamordnare och kommunsekreterare och leds av kanslichefen. Vi sitter i stadshuset i centrala Linköping.
Du som söker
Vi söker dig med goda kunskaper om de regelverk som styr myndigheternas informationshantering, du har också mycket goda kunskaper om registrering och diarier. Du har relevant högskoleutbildning eller kunskaper inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du tänker strategiskt och ser kommunens informationshantering i ett brett perspektiv. Vi ser att du har flera års erfarenhet av arbete inom området och inom offentlig sektor. Erfarenheter av arbete med utveckling av informationshanteringsarbete i en kommun eller myndighet ses som meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då du dagligen har många kontakter och i din roll ansvar för att samordna och leda det centrala arbetet med informationshantering.
Du har lätt för att samarbeta med andra, tänker strategiskt, kommunicerar på ett tydligt sätt, är strukturerad, initiativtagande, pedagogisk, självgående och serviceinriktad. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och vi ser gärna att du har erfarenheter av arbete med utveckling av informationshanteringsarbete i en kommun eller myndighet.
I denna rekrytering kan vi komma att använda tester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122761".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Kommunledningsförvaltningen
581 81 LINKÖPING
Pär Höglund par.hoglund@linkoping.se
9859227