Utvecklingsstrateg inriktning vatten och VA
2026-04-17
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Välkommen att vara en av oss 12 personer som arbetar på samhällsplaneringsavdelningen. Vi är samhällsplanerare, kommunekolog och utvecklingsstrateger inom hållbarhet och mobilitet.
Samhällsplaneringsavdelningen är en av fyra avdelningar på Samhällsutvecklingskontoret. Inom samma kontor finns även avdelningar för mark- och exploatering, lokalförsörjning och utvecklingsprojekt.
Vill du vara med och påverka hur vi bygger framtidens Varberg? Hos oss får du möjligheten att arbeta strategiskt med vatten- och VA-frågor. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet och samtidigt bidra till en mer hållbar och klimatanpassad kommun.
Arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsstrateg ansvarar du för att driva och samordna kommunens strategiska vatten- och VA-frågor på en övergripande nivå. Vattenfrågor har en viktig del i vår fysiska planering och du får en central roll i samhällsbyggnadsprocessen.
Dina arbetsuppgifter innebär att du:
• ansvarar för framtagande, uppdatering och uppföljning av kommunens strategiska
VA-planering och tillhörande styrdokument
• utreder och handlägger ärenden enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
• arbetar med vattenförvaltningsfrågor och bidrar till att kommunen lever upp till sina
åtaganden inom vattendirektivet
• fungerar som sammankallande för olika arbetsgrupper
• deltar i olika forum för vattenfrågor
• upprätthåller en nära dialog och ett tätt samarbete med kommunens VA-bolag
• bidrar med sakkompetens inom samhällsplanering, med särskilt fokus på risker och åtgärder
kopplat till skyfall och höjda havsnivåer.
• ansvarar för framtagande och analys av skyfallskarteringar

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk högskoleexamen inom exempelvis väg och vatten, miljö- och vattenteknik eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av strategiskt arbete med VA-planering eller vattenförvaltning och är van vid att leda processer och arbetsgrupper.
Rollen kräver att du har förmåga att analysera komplex information och kommunicera den på ett tydligt sätt i både tal och skrift. Du har god kännedom om VA-juridik, särskilt lagen om allmänna vattentjänster, samt de lagar och direktiv som styr vattenförvaltning och fysisk planering.
För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för tekniska VA-utmaningar, hydrologi och klimatrelaterade utmaningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i QGIS samt att genomföra och analysera karteringar i system som Scalgo.
För att trivas och utvecklas med oss är du engagerad och har en mycket god samarbetsförmåga. Ditt arbetssätt är öppet, prestigelöst och förtroendeskapande. Du har en god förmåga att se helheten och väga samman olika intressen mot varandra på ett effektivt och klokt sätt.
Arbetet ställer krav på god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan utveckla dig väl i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt kring dina personliga egenskaper i relation till rollen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Avdelningschef Jeanette Larsson har inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten under perioden 27-30 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320069".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Varbergs kommun
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt
Visions expedition
Martin Rimby 072-358 03 90
