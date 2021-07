Utvecklingsstrateg - Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Osby

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Vi kan vi vill vi vågar! Vågar du?2021-07-05Som utvecklingsstrateg erbjuds du ett utvecklande och varierande arbete, i nära dialog med kommunledning och politisk ledning. Du arbetar kommunövergripande med styrnings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor.Du driver och deltar i utvecklingsinitiativ och genomför utredningar. Du stödjer chefer i deras arbete att verksamhetsutveckla tillsammans med sina medarbetare.Du är drivande i arbetet med att kartlägga och utveckla våra processer och är delaktig i kommunens arbete med digitalisering.Du bidrar till samordning av arbetet inom kommunen och att samverkan med andra ökar. Du ansvarar även för kommunens övergripande EU-samordning.Du kommunicerar goda exempel och följer utvecklingen i omvärlden för att initiera satsningar som bidrar till Osby kommuns fortsatta utveckling. Din roll som utvecklingsstrateg innebär stora möjligheter att påverka, men också stort behov av lyhördhet för olika perspektiv och förutsättningar.Vi söker dig som:är analytiskhar ett helhetsperspektivhar förmågan att växla mellan operativa och strategiska uppdraghar lätt att leda och samverka med andratycker om att arbeta självständigt och tar initiativ och ansvarär prestigelös och tar dig an arbetsuppgifter utifrån de behov som uppstårär bra på att knyta kontakter och nyttja nätverkuttrycker dig väl i tal och skrift på svenskahar god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa ärenden på ett enkelt sätt.har goda och aktuella IT-kunskaper och gärna erfarenhet av O365Vi ser gärna att du har erfarenhet av att planera och leda utvecklings- och förändringsarbete.Vi söker dig som har relevant examen från universitet eller högskola. Du har gärna några års erfarenhet av strategiskt och resultatinriktat utvecklingsarbete och erfarenhet av lednings- och styrmodeller i politiskt ledda organisationer, gärna en kommun.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTI denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15