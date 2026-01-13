Utvecklingssekreterare till funktionsstödsförvaltningen
2026-01-13
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en utvecklingssekreterare som vill ta ett samlat ansvar för avdelning SBB (socialpsykiatri, boendestöd, barn) med fokus på Kommunfullmäktiges mål och förvaltningens prioriterade områden.
Som utvecklingssekreterare är du direkt underställd avdelningschef och fungerar som ett strategiskt stöd i frågor som rör styrning, planering, uppföljning och analys. Du har en samordnande roll där du håller ihop avdelningens arbete med mål, uppdrag och utvecklingsinsatser, med särskilt fokus på barnperspektivet.
I uppdraget ingår att:
• samordna och driva arbetet med Kommunfullmäktiges mål, förvaltningens prioriterade områden, från planering till uppföljning och analys.
• säkerställa att politiska mål och prioriteringar omsätts i tydliga aktiviteter, indikatorer och beslutsunderlag.
• stödja avdelningschef och ledning i strategiska utvecklingsfrågor.
• ta fram underlag till nämnd, ledning och förvaltningsövergripande forum.
• genomföra utredningar, analyser och remissvar.
• Samverka med andra externa och interna samarbetspartners (tex andra förvaltningar, avdelningar osv).
• ansvara för mötesstruktur, planering och sekreterarskap i ledningssammanhang.
Rollen kräver att du kan röra dig tryggt mellan politik, ledning och verksamhet - och behålla fokus på helheten även när många parallella processer pågår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• god vana av att arbeta med mål- och resultatstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning
• mycket god förmåga att skriva analyser, rapporter och beslutsunderlag
• erfarenhet av att samordna utvecklings- och förbättringsarbete över organisatoriska gränser
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande är:
• bakgrund från förskole-, skol- eller gymnasieförvaltning.
• erfarenhet av arbete med barnkonventionen, barnrätt, barnperspektiv eller styrning kopplat till barn och unga.
• erfarenhet av kommunövergripande processer eller arbete nära politisk ledning.
Du är strukturerad, analytisk och självgående. Du har integritet i din roll och vågar hålla i långsiktiga processer även när trycket är högt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och har lätt för att skapa förtroende hos chefer och kollegor.
Du kommunicerar tydligt, både skriftligt och muntligt, och kan göra komplexa frågor begripliga utan att förenkla bort innehållet. Du är van att planera ditt arbete, hålla deadlines och prioritera mellan konkurrerande uppdrag.
Om arbetsplatsen
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla dig innan ansökningstiden gått ut. Vänta därför inte med din ansökan! Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal samt att alla erforderliga beslut tas. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
