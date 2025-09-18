Utvecklingssekreterare kulturstöd - Konst, serier och design
2025-09-18
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad utvecklingssekreterare med särskilt fokus på Malmös kulturliv inom konst, serier, konsthantverk och design.
Vi söker dig som älskar att arbeta inom konstområdet, du ser behoven och vet vad Malmös invånare och besökare efterfrågar. Utifrån detta vill du tänka stort, nytt och annorlunda tillsammans med oss - för Malmöborna.
Tillsammans skapar vi möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur.
Din roll:
I vårt team är du specialist på konstområdet. Området är brett och innefattar såväl bildkonst såsom serier, design, konsthantverk och performance. Du kommer vara i kontakt med konstnärer, gallerister och övriga aktörer inom området och behöver navigera mellan olika perspektiv.
Du är en del av ett team med utvecklingssekreterare som är experter på andra konstområden. Tillsammans arbetar vi för att ge Malmö de bästa möjligheterna för ett starkt och spännande kulturliv.
Du samverkar internt med utvecklingssekreterare, lotsar, strateger och andra inom Kulturförvaltningen. Externt samverkar du med andra förvaltningar och delar av staden. Du har kontakt med regionala och statliga myndigheter och en nära dialog med aktörer och branschorganisationer inom dina områden.
Dina huvudsakliga uppgifter är att handlägga, bedöma och analysera ansökningar om kulturstöd samt följa upp tidigare stöd. Omvärldsbevakning på området är centralt.
Några exempel på arbetsuppgifter:
• Du tar fram beslutsunderlag och gör en bedömning och analys av ansökningarna utifrån stödets kriterier.
• Du genomför kartläggningar och analyser av utvecklingen inom ditt fält.
• Du bevakar löpande kulturutbudet inom ditt fält.
• Du har en konsultativ och uppföljande dialog med aktörerna inom bild- och formområdet i stadenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom konst och kultur om minst 180 hp eller annan eftergymnasial utbildning inom samma område som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant.
• Minst 3 års aktuell erfarenhet av att handlägga, analysera samt ta fram beslutsunderlag inom området (konst, serier och design) och där detta har varit den huvudsakliga arbetsuppgiften under minst de senaste 5 åren.
• Bred kunskap om och förståelse för konst- och kulturlivet samt kulturpolitik.
• Kunskap om villkoren för konstnärlig produktion och kulturarrangemang.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Mycket god samarbetsförmåga.
• Mycket god administrativ förmåga.
• Kunskap om och förståelse för ekonomi.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Varit yrkesverksamt aktiv inom området för bild- och form.
• Arbetat inom politiskt styrd organisation
• Har ett aktuellt nätverk inom bild- och form.
• Erfarenhet från producerande/utställande verksamhet
För oss är dina personliga förmågor och färdigheter viktiga. Som handläggare ställs krav på förmågan att driva processer självständigt och det är därför viktigt att du trivs med att ta ansvar för detta genom egen planering och organisering. Vi ser att du är van att arbeta mot deadlines. Ett bra samarbetsklimat är väldigt viktigt för oss och vi ser att du bidrar till detta i såväl vårt interna arbete såsom i dialog med externa parter. Tillsammans för vi gruppens arbete framåt och i det ser vi att du är en lagspelare.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och vi ser att du i detta har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt där du genom din kunskap bidrar till att rätt beslut och avvägningar tas.
Tjänsten innebär bedömning och beredning av beslutsunderlag. Vi lägger utifrån detta stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Tjänsten är placerad på Kulturförvaltningens stab i sektionen för Kulturstöd och analys. I sektionen arbetar sju utvecklingssekreterare och två planeringssekreterare.
Vårt kontor är placerat centralt i Malmö med staden precis utanför dörren.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-01-15 (eller enligt överenskommelse)Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare (SACO/DIK)
