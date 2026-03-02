Utvecklingssamordnare till processtöd och utredning
2026-03-02
Ref: 20260449 Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi förstärker nu vår organisation med en strukturerad och drivande utvecklingssamordnare med administrativ förmåga. I denna roll får du en central funktion i att stödja utbildningschefsgruppen i Grundskoleförvaltningen och bidra till att processer, ärenden och utvecklingsarbete håller hög kvalitet och leder till konkret framdrift.
Som utvecklingssamordnare kombinerar du kvalificerat processtöd med ett nära administrativt stöd till utbildningscheferna. Du arbetar i skärningspunkten mellan strategi och genomförande - med fokus på struktur, samordning och resultat.
I rollen kommer du bland annat att:
• Stödja utbildningscheferna med processtöd inom olika verksamhetsövergripande processer.
• Samordna, bereda och skriva fram ärenden i dialog med avdelningen för stöd och utveckling.
• Säkerställa att frågor hanteras i rätt forum och att beslut tas på rätt nivå i organisationen.
• Bidra till samordning och framdrift inom utbildningschefernas olika funktionsområden.
• Vara administrativt stöd till utbildningschefsgruppen och samordnande utbildningschef.
• Delta som sekreterare vid möten, föra loggbok samt hantera agenda och mötesunderlag.
• Planera och administrera rektorsdagar och konferenser, inklusive framtagande av underlag, bokning av lokaler samt beställningar.
• Delta i sektionen processtöd och utrednings ordinarie utvecklingsarbete samt medverka i planerings-, uppföljnings- och förbättringsarbete.
Tjänsten är placerad inom sektionen processtöd och utredning och innebär ett nära samarbete med kollegor inom avdelningen samt med förvaltningens ledningsfunktioner. Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning om minst 180 hp (kandidatexamen) inom område som arbetsgivaren bedömer relevant.
Du har även:
• Erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå.
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av att leda och samordna processer med flera intressenter.
• Hög förståelse för offentlig förvaltning och dess beslutsprocesser.
• Mycket god administrativ förmåga.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Meriterande är:
• Erfarenhet av att stödja chefer i första eller andra ledet (exempelvis direktörer, VD eller avdelningschefer).
• Mycket god kunskap om utbildningsväsendet och dess styrdokument.
• Erfarenhet av systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete.
Om arbetsplatsen
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
