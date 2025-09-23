Utvecklingspedagog till Skrea förskola, Falkenberg
Edukatus Alliance AB / Förskollärarjobb / Falkenberg Visa alla förskollärarjobb i Falkenberg
2025-09-23
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Falkenberg
, Ljungby
, Borås
, Helsingborg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.
Om Skrea förskola
Skrea förskola är en fristående förskola med ett starkt engagemang för barns utveckling, lärande och trygghet.
Vi är en del av Edukatus Alliance, ett nätverk av skolor och förskolor som tillsammans driver pedagogisk utveckling med fokus på kvalitet, forskning och framtidstro.
Hos oss står lärande, engagemang och trygghet i centrum. Vi tror på att varje barn ska få utforska, växa och känna sig delaktig i en miljö där nyfikenhet och glädje präglar vardagen. Nu söker vi en utvecklingspedagog som vill vara med och leda det arbetet framåt.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingspedagog är du en del av förskolans ledningsteam och har en nyckelroll i att:
- Leda och stödja det systematiska kvalitetsarbetet
- Initiera och driva utvecklingsprojekt kopplade till undervisning och barns lärande
- Stärka det kollegiala lärandet genom handledning, reflektion och pedagogiska samtal
- Bidra till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Följa upp och analysera pedagogiska processer tillsammans med arbetslagen
- Vara en förebild för våra värdeord: lärande, engagemang och trygghetKvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har förskollärarexamen och flerårig erfarenhet av arbete i förskola
- Har ett starkt engagemang för barns rätt till lärande, delaktighet och inflytande
- Är modig, nyfiken och har förmåga att tänka nytt
- Har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utvecklingsarbete
- Är trygg i att dokumentera, analysera och följa upp pedagogiska processer
- Har god samarbetsförmåga och är en inspirerande och lyhörd ledare
- Delar våra värderingar om lärande, engagemang och trygghet
Meriterande är erfarenhet av arbete som utvecklingspedagog eller liknande roll.
Vi erbjuder
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
- Kompetensutveckling och stöd i din roll
- En arbetsplats där lärande, engagemang och trygghet står i fokus
- Ett sammanhang inom Edukatus Alliance - där vi tillsammans formar framtidens utbildning
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/396". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Skolalliansen förskola, Falkenberg Kontakt
Alexandra Johansson Trubarac 073-2742950 Jobbnummer
9523188