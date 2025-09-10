Utvecklingsorienterad och engagerad specialpedagog
2025-09-10
Arbetsplatsen är den centrala barn- och elevhälsan i Höörs kommun.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
I rollen som specialpedagog inom den centrala barn- och elevhälsan arbetar du på uppdrag av barn- och elevhälsochef och utgör representant för det specialpedagogiska perspektivet, där du är en viktig del i det kommunövergripande arbetet med att främja hälsa, lärande och utveckling. Uppdraget innebär att stärka den specialpedagogiska kompetensen och bredda verksamheternas lärmiljöer. Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära för att bidra till utveckling av kommunens samlade elevhälsoarbete.
I uppdraget tillför du kompetensutveckling inom det specialpedagogiska forskningsområdet, samverkar med verksamheterna och erbjuder kvalitativt stöd i frågor som rör specialpedagogik. Du utbildar, handleder samt stödjer personal i arbetet med att undanröja hinder för lärande och bidrar aktivt till att främja alla barns och elevers tillgång till en likvärdig och tillgänglig utbildning.
I ditt uppdrag ingår även att ha ett nära och tätt samarbete med kommunens specialpedagoger samt speciallärare och att samordna specialpedagogiska nätverksträffar. Arbetet innebär också att utforma, utvärdera och revidera rutiner och arbetsprocesser samt bereda ärenden inför kommunövergripande beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom det specialpedagogiska området och lärarexamen.
Du har ett salutogent förhållningssätt och fördjupad förståelse för vilka faktorer som påverkar elevers utveckling och lärande och hur hinder för lärande kan undanröjas. Du är praktiskt och pedagogiskt skicklig samt flexibel och kreativ i att hitta lösningar. Du har god didaktisk förmåga, är tillitsskapande och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer som främjar utveckling.
Du är väl insatt i gällande styrdokument, skolans uppdrag och det specialpedagogiska forskningsområdet. Du har en tydlig kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta konsultativt och rådgivande samt vana att föreläsa, handleda och utbilda. Du har god analytisk och strategisk förmåga och initierar utvecklingsåtgärder utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av förvaltningsövergripande utvecklingsarbete.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
