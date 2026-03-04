Utvecklingsorienterad kvalitetskoordinator till utbildningsförvaltningen
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Utbildningsförvaltningen har höga ambitioner i att utveckla undervisningen mot höga kunskapsresultat. Vill du vara med och leda arbetet ? Vi söker två kvalitetskoordinatorer. Sök tjänsten och bli en av oss!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som kvalitetskoordinator ska du arbeta med verksamhetsnära insatser på uppdrag av verksamhetschef/utbildningschef och i nära samarbete med rektor på respektive skolenhet. Som kvalitetskoordinator tilldelas du specifika verksamhetsnära uppdrag för att öka kvaliteten i verksamheten. Det kan vara aktiviteter som skolchef och verksamhetschef tillsammans med rektor har identifierat eller utvecklingsområden som rektor har identifierat. Kvalitetskoordinatorerna ska arbeta utifrån ett undersökande förhållningssätt där lärar- och rektorsperspektivet är en viktig utgångspunkt. Skolutvecklande insatser ska vara förankrade i skolforskning och kan vara generella eller specifika insatser. Insatser ska planeras utifrån en projektmodell där tydlig förväntad effekt ska tydliggöras.
Du är en lagspelare som både har ett nära samarbete med utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och skolenheterna (rektorer och lärare). Du kommer att leda förändringsprocesser i synnerhet att utveckla undervisningen. Det handlar om att identifiera åtgärder som handlar om att justera/förbättra det lärare redan gör i klassrummet ex främja kollegial undervisningsutveckling. Det kan också vara utvecklingsfrågor som främjar lärande exempelvis trygghet och studiero.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad lärare och har en högskoleutbildning inom pedagogik och erfarenhet av att leda skolutveckling. Vi ser det som meriterande om du har examinerats från rektorsutbildning och har erfarenhet av att leda på förvaltningsnivå. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person söker vi dig som har förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Vidare ser vi att du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar. Du har även en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.
Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
