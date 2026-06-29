Utvecklingsofficer/ingenjör till Markverkstadsenheten
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Karlsborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlsborg
2026-06-29
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Är du en driven och strukturerad person som trivs i en föränderlig miljö och att arbeta med utveckling? Då kan du vara den utvecklingsofficer alternativt utvecklingsingenjör vi söker till Markverkstaden.
Markverkstad Stabsavdelning
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Markverkstäderna är en enhet (MvE) på cirka 1 200 personer och är sedan 2026-01-01 en enhet inom Arméstaben (AST), som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/ skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer till en avdelning med ca 40 engagerade och kunniga kollegor som har olika stödjande befattningar. Här arbetar vi med att stödja ledningen och avdelningarna i alla olika nivåer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer/ utvecklingsingenjör i Markverkstaden kommer du att delta i och leda olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper, samverka med andra myndigheter och civila aktörer. Din roll är att identifiera utvecklingsbehov, bereda, analysera och utvärdera samt utarbeta förslag. Arbetet omfattar omvärldsbevakning, framtagande av idéer och koncept samt utveckling av konkreta lösningsförslag främst kopplat till utvecklingen av vårt krigsförband.
I rollen som utvecklingsofficer/ utvecklingsingenjör skall du även kunna hantera förekommande arbetsuppgifter i rollen som stabsofficer/ stabsmedlem samt kunna delta i och representera Markverkstaden vid övningar.
Arbetet är dynamiskt och varierande, där det förväntas att du själv kan planera och föreslå hur dina arbetsuppgifter bäst kan lösas.
KRAV Kvalifikationer
• Yrkesofficer SO 7-8 eller OF 3, alternativt relevant eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet inom liknande område
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda och/ eller delta i projekt
• Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift.
• Goda kunskaper inom Officepaketet.
• B-körkort.Publiceringsdatum2026-06-29Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande, initiativtagande och strukturerad i ditt arbete. Du är lyhörd och har kommunikativ kompetens. Du har lätt för att samarbeta effektivt med andra, både inom förbandet och externt. För att trivas i rollen är du social och har förmåga att vara flexibel utan att tappa fokus på uppgiften.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med militärt utvecklingsarbete inom Försvarsmakten
• Teknisk officer
• Tidigare arbete med analytiska arbetsuppgifter
• Tidigare arbete med planeringsuppgifter
• Genomfört GKÖ/KFÖ i förbandÖvrig information
Anställningsform: Militär, alt. civil befattning.
Placeringsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.
Resor förekommer regelbundet i arbetet.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Niklas Karlsson, 073-442 84 34
Utvecklingsofficer Thomas Pantzar, 070-266 54 48
Utvecklingsofficer Henrik Claëson, 073-066 75 40
Information om rekryteringsprocessen Johanna Nyberg 073- 334 24 00
Fackliga företrädare SACO-S: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16 Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
546 30 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982342