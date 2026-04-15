Utvecklingsnära Testare / Testutvecklare - Stockholm
2026-04-15
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren testutvecklare inom testautomation för ett långsiktigt uppdrag i Stockholm. Du tar en central roll i att omsätta och vidareutveckla teststrategi i en miljö med flera team och varierande mognadsgrad. Du arbetar praktiskt med att designa, implementera och underhålla automatiserade tester, samtidigt som du coachar och stöttar utvecklare och testare i att bygga in kvalitet från start.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Designa, implementera och underhålla automatiserade tester för mikrotjänster och eventdrivna flöden
Bidra till att omsätta och vidareutveckla teststrategi i en multi-team-miljö
Arbeta med kontrakttestning av API:er och asynkrona flöden
Säkerställa kvalitet i distribuerade och molnbaserade system
Coacha och stötta utvecklare och testare i testautomation och kvalitetsarbete
Följa teknikutvecklingen och omsätta relevanta förbättringar i praktiken
Bidra till att kvalitet byggs in i utvecklingsprocessen från startKvalifikationer
Minst 2 års relevant akademisk utbildning inom systemvetenskap, civilingenjör eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av test av eventdrivna system (t.ex. e-handel, spelsystem eller banklösningar)
Minst 3 års erfarenhet av test och utveckling med C# och .NET
Minst 3 års erfarenhet av test och utveckling med JavaScript-ramverk
Minst 3 års erfarenhet av testautomation inom fullstack och API-produkter i molnkontext
Minst 3 års erfarenhet av TypeScript
Minst 3 års erfarenhet av Playwright eller liknande ramverk
Minst 3 års erfarenhet av Vitest eller liknande ramverk
Minst 3 års erfarenhet av arbete och testning i molnmiljö (t.ex. GCP)
Minst 3 års erfarenhet av klientbaserad frontend i molnmiljö
Minst 3 års erfarenhet av CI/CD och GitOps-flöden
Meriterande
Erfarenhet av TestKube
Erfarenhet av BDD och tillhörande verktyg (t.ex. SpecFlow)
Erfarenhet av API-testverktyg som Bruno, Postman eller motsvarande
Erfarenhet av AI-baserade verktyg eller agenter för att effektivisera testarbete
Erfarenhet av kontrakttestning (t.ex. Pact)
Erfarenhet av observabilitet: loggning, metrik och distribuerad spårning
Erfarenhet av testautomation i distribuerade system och mikrotjänstarkitekturer
Start: 2026-05 Längd: 12 månader (möjlighet till förlängning till 2028-04) Plats: Stockholm (på plats, 100%, 35 h/v)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: david.islamov@rasulson.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
