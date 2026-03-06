Utvecklingsledare- Våld i nära relation och hedersförtryck
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsledningsförvaltningen leder, styr och följer upp kommunens verksamhet. Förvaltningen består av sex avdelningar; juridik- och myndighetsstyrning, digitalisering- och IT, HR, ekonomi- och hållbarhetsstyrning, näringsliv samt kommunikation. Det brottsförebyggande arbetet med fokus på våld i nära relation och hedersförtryck drivs från enheten Samordning för hållbarhet i nära samarbete med kollegor i staden och externa aktörer. Här samarbetar du med den brottsförebyggande samordnaren samt andra engagerade kollegor som tillsammans vill utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi en utvecklingsledare för ett vikariat då en kollega ska vara föräldraledig. Vi arbetar aktivt med brottsförebyggande insatser och har under de senaste åren stärkt vårt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nu söker vi dig som vill förvalta och fortsatt utveckla detta arbete.
Som utvecklingsledare är du ansvarig för att stadens verksamheter har rätt förutsättningar att arbeta mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Du kommer bland annat:
* Samordna och genomföra Orange Week
* Hantera det interna Jämställdhetsstipendiet
* Stärka kompetensen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
* Revidera handlingsplaner och uppdatera förvaltningsrutiner
* Delta i andra förekommande uppgifter på enheten
Din funktion finns på en enhet som stöttar och samverkar med stadens förvaltningar och bolag samt, när det är aktuellt, med civilsamhället. Ditt arbete utgår från stadens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Du kommer också att vara kontaktperson mot Länsstyrelsen i frågor kring våld i nära relation och hedersförtryck samt för Mölndals stads anslutning till den regionala jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland 20242027. Du kommer även att delta i det lokala brottsförebyggande rådet och bereda frågor genom Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen på minst kandidatnivå inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap, socionom, kriminologi eller liknande. Du har minst ett par års erfarenhet en liknande roll och har tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen bör du kunna växla mellan detaljer och helhetsperspektiv, ha god samarbetsförmåga och förstå hur du kan stödja andra i deras arbete. Du har även lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Du har erfarenhet av att skapa presentationer och utbildningar och kan framföra dem på ett tydligt och engagerande sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar flextid och möjlighet till distansarbete finns. Om du vill bli en del av vårt härliga gäng, tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
