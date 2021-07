Utvecklingsledare till Trafikkontoret - Göteborgs kommun - Organisationsutvecklarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg2021-07-08Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.2021-07-08Vi söker nu en utvecklingsledare med extra vassa kunskaper om projektmetodik till oss på Trafikkontoret!På avdelningen Verksamhetsstyrning står vi inför en rad spännande uppdrag och vi behöver därför förstärka med en uppdragsledare som vill vara med på vår utvecklingsresa i Göteborg.En av våra medarbetare går vidare mot nya uppdrag och därför söker vi dig som vill bli en del av oss på enhet Ledning och styrning. Det pågår en intensiv stadsutveckling i staden som i sin tur innebär ett stort behov av att verksamheten utvecklas i snabb takt.Som utvecklingsledare kommer du arbeta tillsammans med övriga delar av organisationen med förvaltningsövergripande utvecklingsuppdrag. Du kommer att arbeta mycket självständigt och planera ditt eget arbete, men det finns bollplank och stöttning i form av många nära kollegor, såväl inom enheten som i resten av verksamheten. Fokus för denna tjänst är att inom ramen för förvaltningens beslutade projektmetodik utveckla, förvalta och stötta verksamheten i frågor som rör metodiken och aktivt bidra i det stadengemensamma arbetet inom samma område.Arbetet är både strategiskt och operativt och du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga ledningsfunktioner. Uppdraget som utvecklingsledare innehåller kvalificerat utrednings- samt projektledningsarbete där du utöver arbetet med projektmetodiken behöva stötta i andra förvaltningsövergripande utvecklingsuppdrag.Enheten består idag av medarbetare med både djupa specialistkunskaper och breda kunskaper och erfarenheter av att utveckla verksamhet och arbeta med förändringsprocesser. Trafikkontorets utvecklingsledare har lite olika inriktning och till den nu aktuella tjänsten söker vi en medarbetare som kommer att ha huvudansvar för förvaltningens projektmetodik men som behöver ha stor erfarenhet av leda och facilitera grupper inom området för verksamhetsutveckling och förändringsprocesser.För denna tjänst ser vi att du har en akademisk examen och gärna flerårig erfarenhet från kvalificerat arbete inom verksamhetsutveckling och kvalitetsprocesser, gärna inom en politiskt styrd verksamhet. Du har god kunskap om de mest etablerade modellerna och metoderna för projektverksamhet och har arbetat med projektstyrning och utveckling och förbättring inom området under flera år.Din förståelse för helhet är avgörande för att lyckas i uppdraget. Samtidigt behöver du vara drivande och samarbetsinriktad med utgångspunkt i förståelse för verksamhetens olika behov. Dina service- och samarbetskunskaper använder du i dina många och verksamhetsnära kontakter och din drivkraft använder du för att hitta dina egna arbetsuppgifter samt för att skapa förståelse för ditt komplexa arbetsområde. Dina avvägningar görs utifrån ett helhetsperspektiv för att hitta de bästa lösningarna och för att nå framgång behöver du ha ett diplomatiskt anlag och vara en god kommunikatör.Omvärldsbevakning och nätverkande är en naturlig del i ditt arbetssätt liksom att hålla god ordning och reda samt att arbeta för en ökad transparens i verksamheten. För att lyckas i uppdraget söker vi därför dig med personlig mognad som har förmåga att engagera andraVälkommen med din ansökan!ÖVRIGTVi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv.Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.Om rekryteringsprocessen:För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. För en del av våra rekryteringar tillämpar vi testning som en del av vårt urvalsarbete. Mer information gällande testning får du om du går vidare i processen.Då vi står inför semesterperiod planerar vi för att kunna påbörja intervjuer v. 34.Hantering av ansökningar sker löpande under sommaren och med det kan det vara så att vi försöker ta kontakt med intressant kandidat under semesterperiod.Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn: