Utvecklingsledare till Kulturskolan i Göteborg
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-07-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga i Göteborgs Stad en likvärdig mötesplats för konstnärlig, personlig och social utveckling? Är du en strukturerad och flexibel lagspelare som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt? Då är det här en tjänst för dig!
Kulturskolans enhet för verksamhetsutveckling är ett team bestående av utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare som arbetar med kulturskolans systematiska kvalitetsarbete, långsiktiga utvecklingsarbete och planering och genomförande av större evenemang. Vi söker nu en vikarierande utvecklingsledare med sin hemvist i vår arbetsorganisation och med fokus på kulturskolans förvaltande arbete.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I Göteborgs Kulturskola erbjuder vi barn och ungdomar 6-19 år en bred verksamhet inom bild och form, dans, teater, film och musik. Vi har både långa och korta kurser samt öppen verksamhet på barnens fria tid på kvällar, helger och lov. En del av vårt arbete sker i nära samarbete med skola, fritidshem och mötesplatser för unga.
Som utvecklingsledare kommer du bland annat att arbeta med:
Processledning och verksamhetsutveckling: Processleda interna team, skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt för ökad likvärdighet och kvalitet över staden.
Systemadministration och support (SpeedAdmin Play): arbeta operativt med befintliga funktioner och utveckling av systemet samt vara första linjens support gentemot medarbetare.
Enhetsövergripande administration: Arkivredogörare, dokumenthantering, administration av Kulturskolans digitala samarbetsytor samt bemanna kulturskolans svarstelefon under intensiva perioder.
Uppdraget varierar över året och består i perioder av administrativa arbetstoppar i verksamheten. Detta innebär att även din arbetstid i perioder kan komma att förläggas till kvällar och helger utifrån verksamhetens behov. Vid lugnare perioder finns det möjlighet att kompensera med flexledighet.KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom pedagogik, offentlig förvaltning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av processledning och projektledning eller liknande erfarenhet som är relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att jobba inom kulturskola och/eller erfarenhet av att arbeta med barn och unga
• Digital kompetens och erfarenhet av att arbeta administrativt i olika IT-system
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av att arbeta i Kulturskolans verksamhetssystem SpeedAdmin Play
• B-körkort, samt vara bekväm med att köra mindre lastbil/skåpbil
• Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och/eller en stor och komplex organisation
Personliga kompetenser
Genom att lyssna, visa intresse och respekt arbetar du bra tillsammans med andra. Du är strukturerad och självständig på så vis att du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Samtidigt planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina egna och de gemensamma uppgifterna, driver arbetet framåt, ser till att det slutförs i tid och följer upp resultat.
Du förmedlar information och bidrar till utveckling på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Eftersom du kommer att växla mellan verksamhetsnära och mer strategiska arbetsuppgifter ställer det krav på flexibilitet. Du anpassar dig naturligt utifrån hur arbetet utvecklas och du kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och arbetssätt och ser möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Emmeli Uusijärvi, Vision (TCO) emmeli.uusijarvi@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9998822