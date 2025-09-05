Utvecklingsledare socialförvaltningen
2025-09-05
Nu när en av våra utvecklingsledare ska gå på föräldraledighet söker vi dig som har ett brinnande intresse för och en stor kunskap om kommunal socialtjänst.
Socialförvaltningen i Svenljunga har ett tydligt systemteoretiskt fokus och är inne i en spännande utvecklingsfas. Parallellt med omställningen till en ny socialtjänstlag så pågår ett ständigt förbättringsarbete i förvaltningen så att vi kan leverera en professionell, kvalitativ och resurseffektiv socialtjänst till våra kommuninvånare och en god arbetsmiljö till våra medarbetare. I omställningen till ny socialtjänstlag har vi lagt ett särskilt fokus på att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team med tre utvecklingsledare och två verksamhetschefer. Som utvecklingsledare ingår du i samma arbetsgrupp som förvaltningens enhetschefer, men sitter också med i förvaltningens ledningsgrupp.
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Som utvecklingsledare arbetar du med de utvecklingsuppdrag som du får av verksamhetschef. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat handla om omvärldsbevakning, projektledning, utbildning, genomlysning av processer, upprättande och implementering av rutiner och arbetssätt, framtagande av statistik och andra beslutsunderlag, brukarundersökningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, socialpedagogutbildning på högskolenivå eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
Vi förutsätter att du har en flerårig erfarenhet från kommunal socialtjänst, där du gärna får ha arbetat inom olika områden. Det är också självklart att du kan arbeta självständigt och ansvara för att driva egna projekt, men du måste också vara en stjärna på att samverka - då allt utvecklingsarbete sker tillsammans med andra medarbetare. Vi tar också för givet att du kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift, att du har en god pedagogisk förmåga och är lösningsfokuserad.
