Utvecklingsledare samordning prevention, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Enheten IFO stab / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-01-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Enheten IFO stab i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
Är du redo att ta steget in i en nyckelroll där du kan påverka och göra verklig skillnad? Huddinge söker en erfaren och engagerad utvecklingsledare för att leda kommunens viktiga preventionsarbete in i framtiden. Sedan 2020 har vi utvecklat ett samordnat preventionsarbete i Huddinge med fokus på barn och unga, där trygga familjerelationer, lyckad skolgång och en meningsfull fritid prioriteras. Detta är nu en fast del av kommunens övergripande strategi och vägledande för alla förvaltningar. Inför 2026 står vi inför en spännande tid då vi ska revidera våra handlingsplaner och föra det värdefulla arbetet framåt.Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra individ- och familjeomsorgen men uppdraget innebär att du kommer arbeta mot kommunens samtliga förvaltningar. Du kommer att ingå i en dynamisk enhet som arbetar aktivt med målgrupperna barn och unga, våld i nära relationer, avhoppare, beroendeproblematik och socialpsykiatri. Vi arbetar för en sammanhållen socialtjänst med tidiga och förebyggande insatser, myndighetsutövning, öppenvårdsinsatser och placeringsinsatser. På verksamhetsstaben arbetar fem utvecklingsledare, två jurister och en enhetschef.
Som en del av vårt team får du möjlighet att vara en del av en positiv förändringsresa med höga ambitioner. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang uppskattas och där du ges möjlighet att växa och utvecklas i din roll.Dina arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsledare kommer du att vara en av tre nyckelpersoner i genomförandet av våra preventionsstrategier, med huvudansvar för att driva framgångsrika resultat. Målet i uppdraget är att Huddinge arbetar systematiskt och evidensbaserat för att tidigt förebygga skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation och främja den psykiska hälsan. Vår främsta prioritering är att alltmer sträva mot en lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Stort fokus ligger på samordning och samverkan mellan oss som kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv.
Uppdraget innebär:
• Att samordna arbetet med att planera och följa upp våra handlingsplaner inom områdena - våld i nära relationer, psykisk hälsa och alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.
• Att främja samarbete och samordning mellan våra olika förvaltningar för att säkerställa effektivitet och evidensbaserade insatser.
• Samarbeta med kommunens trygghets- och säkerhetssektion för att säkerställa att kommunens preventionsarbete och trygghetsskapande arbete sker med utgångspunkt i Huddingebornas bästa.
• Att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och forskningsrönen för att ständigt stärka och förbättra vårt preventionsarbete.
• Att koordinera och leda olika arbetsgrupper för att säkerställa att vi arbetar mot gemensamma mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet inom preventionsarbete eller folkhälsa. Du har en dokumenterad erfarenhet av att navigera i en politiskt styrd organisation och har framgångsrikt drivit samverkan mellan olika förvaltningar. Du är strategiskt tänkande, strukturerad och en lagspelare som drivs av att åstadkomma goda resultat i samverkan med andra. Du är dessutom pedagogisk och kommunikativ och kan förmedla ditt budskap på ett sätt som kan inspirera och engagera andra. Du är van att föreläsa och att hålla i workshops. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansök redan idag och bli en del av vårt dedikerade team!
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
|aa88664b6c2e437b146508de275250b0|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638991431674954033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=eHkQCJkx50byCPcz8JhtgCyhnLeqaox9EwwbXAGYMX0=&reserved=0)' rel='nofollow'>https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner&data=05|02|Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
|aa88664b6c2e437b146508de275250b0|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638991431674954033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=eHkQCJkx50byCPcz8JhtgCyhnLeqaox9EwwbXAGYMX0=&reserved=0)
Upplysningar
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
• Enhetschef Joachim Heimersson (från och med 12:e januari) tel. 08 - 535 316 69 joachim.heimersson@huddinge.se
(mailto:joachim.heimersson@huddinge.se
)
• Utvecklingsledare prevention Pia Hautamäki tel. 08 - 535 316 61 pia.hautamaki@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Enheten IFO stab Kontakt
Utvecklingsledare prevention
Pia Hautamäki pia.hautamaki@huddinge.se 0853531661 Jobbnummer
9666811