Utvecklingsledare med arkivkunskap
2026-01-15
Tjänsten ingår i Regionhälsans kansli och är underställd ekonomichefen.
Du kommer att ingå i en avdelning med medarbetare med olika ansvarsområden som är nära sammankopplade. Kansliet arbetar med att ge stöd och förutsättningar för att förvaltningen och dess medarbetare följer lagar, förordningar, reglementen, riktlinjer och rutiner inom området offentlig rätt. Därigenom skapar vi förutsättningar för ledning och medarbetare att tillhandhålla en rättssäker handläggning av ärenden. Kansliets arbete utförs i nära samverkan med Regionhälsans övriga stabsavdelningar där vi tillsammans utgör ett stöd åt verksamheterna.
Om arbetet
I rollen som utvecklingsledare arbetar du tillsammans med dina kollegor inom kansliet för att både säkerställa och vidareutveckla förvaltningens processer inom informations- och ärendehantering. Du är en del av registratorsfunktionen och har rollen som huvudarkivredogörare, vilket innebär ansvar för uppgifter inom arkiv- och informationshantering samt att du har egna utvecklings- och ansvarsområden.
Uppdraget har ett operativt fokus, där du tillsammans med arkivansvarig planerar och genomför arkivvård samt bidrar vid verksamhetsförändringar och andra arkivrelaterade frågor. Du ansvarar även för att utarbeta och uppdatera styrande och stödjande dokument inom informationshantering baserat på lagstiftning, rutiner och riktlinjer.
Vidare har du en rådgivande roll och ger stöd i det praktiska arkivarbetet inom förvaltningen samtidigt som du genom utbildningsinsatser bidrar till att höja kompetensen inom området. Du deltar i arbetsgrupper och nätverk, både inom regionen och på myndigheten, där du för in ett utvecklingsperspektiv och följer omvärldsbevakning inom informationshantering. I ditt uppdrag ingår det även att hantera förfrågningar från allmänhet och media rörande Regionhälsans ärenden. Utöver detta kommer du att arbeta med andra uppdrag inom kansliet.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap eller en annan examen som bedöms likvärdig. Alternativt kan du ha motsvarande kompetens genom erfarenhet av liknande arbete. Du har tidigare arbetat med arkiv- och informationshantering och har god kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller inom området, såsom arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt förvaltningslagen. Vidare är det ett krav att du har goda IT-kunskaper och är van vid att arbeta i digitala informationshanteringssystem.
I rollen som utvecklingsledare med arkivkunskap behöver du vara van vid att arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ för att organisera ditt arbete. Du bidrar aktivt till att utveckla rutiner och processer samt driver utveckling tillsammans med andra. Rollen kräver även att du samarbetar väl med kollegor och bistår med dina specialistkunskaper.
Som person är du strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att utbilda och stötta chefer samt medarbetare är det nödvändigt att du har en god pedagogisk kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.Övrig information
Tjänsteplacering kan diskuteras.
Intervjuer kommer hållas på Regionens hus i Göteborg den 5 februari.
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
