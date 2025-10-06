Utvecklingsledare inriktning fysiska lärmiljöer
2025-10-06
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Staden förändras, och vi med den. Vi söker nu en utvecklingsledare för fysiska lärmiljöer till vår enhet Lokalförsörjning en roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad för elever och pedagoger i Göteborgs grundskolor.
Enheten för Lokalförsörjning har särskilt fokus på att grundskolenämndens verksamheter ska ha en lokalförsörjning i balans. Vår kapacitet ska vara rätt dimensionerad, rätt lokaliserad och hållbar över tid.
Om enheten:
• Tillhör avdelningen för Ekonomi, Service och Kulturskola som är en av förvaltningens stödavdelningar.
• Består av utvecklingsledare med olika kompetenser inom lokalförsörjning och arbetar i huvudsak med lokalbehovsplanering, projekt och uppdrag.
• Företräder och stödjer nämnden och dess verksamheter vid om- till- och nybyggnationer.
• Bevakar och utvecklar kvalitet, ändamålsenlighet, tillgänglighet, lokaleffektivitet, fysisk säkerhet, hållbarhet samt förutsättningar för samnyttjande .
Om rollen:
I denna tjänst är ditt huvudsakliga uppdrag att utveckla och säkerställa hållbara och pedagogiskt funktionella lärmiljöer i våra skolor. Du är med från tidig uppdragsanalys och beställning hela vägen till utvärdering av resultat och effekter. Som hyresgästrepresentant i byggprojekt säkerställer du att lokaler och utemiljöer är anpassade för att stödja lärande och verksamhetens behov.
Du är en nyckelperson i våra lokalprojekt vilket bland annat innebär:
• Samarbete med projektledare, förvaltare och arkitekter kring utformning an nya och befintliga skolor
• Stödja i tidiga uppdragsanalyser och beställningar
• Utvärdering av resultat och effekter
• Samverkan kring möbelupphandling
Som utvecklingsledare fysiska lärmiljöer arbetar du på gränsen mellan olika discipliner. Du överbryggar och skapar förståelse och helhetssyn för att slutleveransen blir så bra som möjligt för våra elever, lärare och övriga kollegor.
Hos oss kommer du arbeta i nära samarbete med kärnverksamheten, med andra stödfunktioner inom förvaltningen, med förvaltare och projektledare från Stadsfastighetsförvaltningen, samt med externa parter.
Vi arbetar i trevliga lokaler på Gamlestads torg 5 som du lätt når med buss och spårvagn. På vårt kontor arbetar vi utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ger större frihet att välja arbetsutrymme utifrån arbetsuppgifternas syfte.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis lokalplanering, byggnation, projektledning, samhällsplanering.
• Erfarenhet av lokalplanering, projektledning eller byggprocesser, gärna inom offentlig sektor eller annan komplex organisation, exempelvis med erfarenhet av byggprojekt.
• Erfarenhet av att arbeta i dialog med olika intressenter, exempelvis fastighetsförvaltare eller arkitekter.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att hantera digitala verktyg.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ny-, till- och ombyggnationer.
• Yrkesbakgrund och kunskap inom fastighetsfrågor.
• Projektledarutbildning.
• Kunskap och erfarenhet inom möblering och utrustning.
• Kunskap om upphandling.
• Erfarenhet av offentlig verksamhet och arbete i en politisk styrd organisation.
Vi söker dig som upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid samt använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet, ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
