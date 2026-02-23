Utvecklingsledare inom samhällsbyggnadsprocessen
2026-02-23
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ekonomiavdelning
Ekonomiavdelningen på teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra medarbetare och en chef.
Funktionen har det sammanhållande ansvaret för förvaltningens ekonomiska planering och uppföljning. Här finns också Region Gotlands lokalförsörjningsstrateg med ansvar för lokalförsörjningsprocessen och en verksamhetsutvecklare med inriktning hållbarhet. Vi söker nu en utvecklingsledare som ska utveckla förvaltningens förmågor avseende extern finansiering, projektutveckling, samordning av utvecklingsbehov och utvecklingsinitiativ samt stöd till utvecklingsprojekt.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Utvecklingsledaren kommer att driva frågor kring att identifiera och söka extern finansiering för utvecklingsprojekt inom hela samhällsbyggnadsprocessen på Gotland. Rollen kommer att ansvara för att sätta upp och förvalta förvaltningens portfölj för externt finansierade projekt i syfte att skapa en kvalitativ helhet.
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser också ett behov av att utveckla sitt internationella arbete. Både genom att systematiskt omvärldsbevaka nya initiativ och möjligheter inom EU, men också dela kunskap, initiera utveckling och höja förvaltningens förmåga att delta i internationella sammanhang.
I tjänsten kommer också projekt- och processledning av större och mindre utvecklingsinitiativ att ingå, samt löpande utvärdering och lärandeinsatser. Rollen kommer att arbeta nära förvaltningens ledningsgrupp, och ingå som förvaltningens representant i för rollen relevanta nätverk och andra sammanhang.
Tjänsten innefattar både strategiskt och operativt arbete, och kommer att verka både internt och externt i samverkan med näringsliv, akademi, statliga finansiärer och andra nationella aktörer.
Tjänsten är placerad på förvaltningens ekonomiavdelning.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten har du en relevant akademisk examen, och det är meriterande om du har en genomförd ledarskapsutbildning. Du har flera års erfarenhet av arbete i offentlig sektor, där du både operativt och strategiskt har lett projekt, drivit utvecklingsinitiativ och genomfört utvärderingar. Kunskap om EU-finansiering, internationella relationer och samverkan med globala aktörer är ett starkt plus. Vi värdesätter dessutom erfarenhet av verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning, gärna med fokus på samhällsbyggnadsfrågor.
Vi söker en utvecklingsledare med starkt initiativ och tydligt resultatfokus. Du samarbetar smidigt, lyssnar aktivt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som relationsskapare bygger och underhåller du nätverk och kommunicerar så att budskapet alltid är tydligt och uppföljningen sker. Med ett strategiskt helhetsperspektiv ser du de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut och anpassar handlingarna därefter. Du är strukturerad, planerar, organiserar och håller fast vid tidsramar. Din kreativitet ger ständigt nya idéer och praktiska lösningar som driver verkliga resultat.
Vill du leda utvecklingen, skapa värde och bli en nyckelperson i vårt team? Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av vår framtidsorienterade resa.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
