Utvecklingsledare inom kompetens- och kunskapsutveckling

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Till enheten Kompetens- och kunskapsutveckling rekryterar förvaltningen för funktionsstöd nu en utvecklingsledare. Tjänsten kommer ha viss inriktning men uppdraget för hela enheten utförs tillsammans med kollegorna. I tjänsten ingår administration, att driva och samordna frågor och att stötta verksamheterna.
I tjänsten kan det ingå att:
• Bygga kommunikationsvägar och möjligheter till dialog för att identifiera vilka kompetensbehov som finns i verksamheten. Att tillsammans med utbildningsanordnare säkra relevant innehåll i utbildningar och samordna utbildningsinsatser som möter verksamheternas efterfrågan.
• Att hålla sig a jour inom kunskapsområdet genom att ta del av forskning, evidensbaserad praktik och aktuella utredningar.
• Representera förvaltningen och föra vår talan i olika nätverk och intressegrupper såväl lokalt, regionalt som nationellt.
• Samarbete både internt och externt. Internt med medarbetare och chefer inom Göteborgs stad. Externt genom kontakt med andra kommuner och olika utbildningsanordnare.
• Samordna utbildare i förvaltningen.
• Utföra kompetensutvecklingsinsatser inom ditt specialområde.
• Tillsammans med verksamheterna bygga likvärdiga strukturer för intern kompetensutveckling för introduktion och löpande kompetensutveckling till alla medarbetare utifrån behov.
• Identifiera kunskapsområden och se till att kompetensen sprids.
• Samarbeta med verksamheter för att ta fram behov av kompetens- och kunskapsutveckling utifrån resultat i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Ta emot nationella riktlinjer och tillsammans med verksamhet arbeta med implementering av dessa.
• Bedriva och initiera utvärderingar av metoder som används i verksamheterna.
Vi söker dig med högskoleutbildning på minst 180 poäng inom socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig utifrån arbetsuppgifterna.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är en fördel om du är väl insatt i de befattningar som finns inom funktionsstödsverksamhet. Vidare är det bra om du har kunskap om funktionsstöd och de målgrupper som får stöd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlag) samt de metoder som används inom området .
Det är också fördelaktigt om du har erfarenhet av att leda andra utan att vara chef.
Du är skicklig i både tal och skrift och har lätt för att skapa förtroende genom att anpassa din kommunikation och budskap efter mottagare, målgrupp och situation. Du ska ha en pedagogisk förmåga som uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang och en god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du har förmåga att omprioritera i ditt arbete vid ändrade förutsättningar och ny information då du hela tiden behöver säkerställa att det är rätt behov och insatser som identifierats. Du följer också upp resultat och måluppfyllelse för att verifiera att insatserna har fått önskad effekt.
Du är analytisk och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samtidigt som du har förmåga att analysera kärnan i ett problem, se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information för att sedan kunna föreslå möjliga lösningar.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
